Ennakkotarkastelussa kotimainen galaksinvaltaussimulaattori

Suomalaisen studion narratiivinen strategiapeli pyrkii yhdistämään tarinankerronnan strategiapeleihin.

Ihmiskunta on pakomatkalla vieraassa galaksissa, jälleen kerran. Stargate Atlantiksen hengessä Pegasuksen galaksista etsitään uutta ponnahduslautaa maapalloa uhkaavien Colossalien torjumiseksi. Mutta onko oman rodun pelastamiseksi tehtävä kansanmurha toisessa galaksissa? Loppusyksystä ennakkojulkaistu The Pegasus Expedition tarjoaa kotimaisen ehdotuksen.

EU:n itälaajeneminen on saavuttanut seuraavan vaiheensa.

Galaktinen elintila

Suomalainen Kalla Gameworks on ottanut kunnianhimoisen tavoitteen rakentaa pienellä tiimillä suurstrategiapeli. Jos ruotsalainen Paradox pystyy tähän, miksikäs sama ei onnistuisi tälläkin puolella lahtea? Ensivaikutelmana kyseessä on keskiraskas avaruusstrategiapeli, jossa asutetaan aurinkokuntia, kehitetään teknologiaa ja rökitetään naapureita. Ihmiskunta kaipaa elintilaa, mutta paha kyllä maa on lunastettava verellä alkuperäisasukkailta. Sotatorvien ei ole kuitenkaan tarpeen soida jatkuvasti, sillä galaksia asuttavien faktioiden kanssa on syytä harjoittaa myös diplomatiaa.

Genren uutena twistinä on se, että skriptatut, narratiiviset tapahtumat tökkivät pelaajaa juonen ohjaamaan suuntaan, joka muodostaa eräänlaisen neljänneslineaarisen rakenteen. Jotkin sodat alkavat yksinkertaisesti siksi, että juoni määrää niin, mutta sen ympärillä pelaaja saa valita oman reittinsä.

Peruspalikat ovat melko selkeitä, ja ilahduttavasti kovinkaan hirveää mikronysväystä ei harjoiteta. Strategisen kartan resoluutiona on aurinkokuntien taso – galaksi valloitetaan tähti kerrallaan, eikä planeettatason säätämistä harjoiteta suurella kartalla. Rakentaminen tapahtuu melko yksinkertaisilla valikoilla, vaikkakin alkupelissä suurin osa planeetoista on rakentamiskelvottomia mitä erilaisimmista kosmisista syistä säteilystä väärään painovoimaan.

Sun Tzun mukaan jokainen taistelu voitetaan jo ennen sen alkamista.

Strategiaa ja taktiikkaa

Vaikka kehitys kehittyy ja rakennukset rakentuvat, on kyseessä viime kädessä sotapainotteinen peli. Kaikki ratkaisut tiedustelusta tutkimukseen vaikuttavat viime kädessä siihen, että ihmisten levittäytymiskyky pitkin galaksia on joko parempi tai heikompi.

Taktisella tasolla kamppailut yksittäisestä aurinkokunnasta käydään puoliautomaattisesti. Taistelun alussa pelaaja valitsee lähestymistavan, jota joukot noudattavat automaattisesti. Tämän jälkeen pelaaja voi vaikuttaa lopputulokseen ainoastaan pienillä lisäkäskyillä, kuten määräämällä ohjusiskun tai tiettyjä lisätoimintoja, kuten määräämällä pitämään asemat viimeiseen sotilaaseen.

Osa taistelustrategioista vaikuttaa myös diplomatiaan, sillä väkivaltaisemmat keinot tai ydinaseiden käyttö heikentävät pelaajan mainetta. Satunnaiset sotarikokset voivat olla taktisesti järkeviä kriittisten aurinkokuntien valtaamiseksi, mutta jatkuvalla sikailulla pelaajan maine putoaa nopeasti kohti itänaapurin tasoa, jolloin strategisella tasolla vastassa voi olla pian koko galaksi.

Taistelua ei tarvitse käydä katkeraan loppuun asti, vaan joukot nilkuttavat karkuun ennemmin tai myöhemmin, riippuen valitusta strategiasta. Toisaalta jos vetäytymistietä ei löydy, tuhoutuu laivasto lopullisesti. Tällaisten asemien etsiminen onkin hyvin houkuttelevaa strategisella tasolla.

Ylipäänsä strategia syö taktiikan aamupalaksi, sillä jokaisella laivastolla on käytössä ainoastaan kaksi liikkumispistettä vuoroa kohden. Osa galaksienvälisistä siirtymistä syö molemmat liikkeet, jolloin perääntyminen ei ole enää mahdollista. Suuri osa pelaamisen riemusta syntyy laivastoshakista, jossa oma selusta pyritään turvaamaan samalla kun vastustajalta evätään perääntymisreitti.

Pelaaja pidetään rytmissä narratiivisten osien avulla.

Lähes valmis paketti

The Pegasus Expedition ei ole kaikkein raskaimmasta päästä, mutta sitä rasittaa jossain määrin tutoriaalien puute. Alkukampanja on melko suoraviivainen johdanto peliin, ja pelaajaa pyritään opastamaan infolaatikoilla. Tästä huolimatta monet asiat on opittava kantapään kautta. Esimerkiksi laivaston korjaaminen on raskasta ja riskialtista, sillä telakalla olevat alukset eivät voi puolustautua. Joskus kokonaan uuden laivaston rakentaminen voi olla järkevämpää kuin vanhan fiksaaminen.

Ennakkojulkaisua ei ole syytä kritisoida liikaa, varsinkin kun monet perusasiat ovat jo nyt kunnossa. Ainoat suuremmat motkotukset tulevat pienistä käytettävyysasioista. Esimerkiksi siirtyminen planeettojen rakennustilasta toiseen vaatii useamman klikkauksen, eikä oikeassa laidassa olevasta apupaneelista löydy kuin rakentamattomien planeettojen lista. Tällekin on toki perustelunsa, mutta ainakin itselläni harjoittelualun jälkeen kampanja oli syytä aloittaa alusta, jotta resurssienhallinnassa tapahtuneet virheet eivät halvauta peliä heti alkuunsa.

Vaikka kyseessä on vaatimattomasti Early Access, alkaa julkaisu olla varsin kypsä jo tällaisena. Bugeja tullaan varmasti metsästämään, tasapainoa hakemaan ja käytettävyyttä parantamaan hetken aikaa, mutta jään mielenkiinnolla odottamaan lopullisen julkaisun tekemää vaikutelmaa!