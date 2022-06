Dragon's Dogma II on täydessä kehityksessä, vahvistaa Capcom

Capcom työstää täyttä häkää jatkoa Dragon's Dogma -roolipelilleen.

Alkuperäinen Dragon's Dogma julkaistiin kymmenisen vuotta sitten, minkä jälkeen peli on haalinut hiljalleen pienimuotoista kulttimainetta. Jatkoa on nyt siis tulossa, ohjaajanaan alkuperäisteoksenkin työstänyt Hideaki Itsuno. Myös muita Dragon's Dogma -veteraaneja on saatu projektiin mukaan.

Tiedonmuruset Dragon's Dogma II:n tiimoilta pidettiin toistaiseksi minimissään. Tiedossa on, että seikkailu rullaa Capcomin omalla RE Engine -pelimoottorilla, mutta siinäpä se sitten oikeastaan onkin. Jopa alustat ja julkaisuaikataulu ovat vielä hämärän peitossa.

Dragon's Dogman 10-vuotista taivalta hehkuttavan juhlalähetyksen voi katsoa YouTubesta, täältä.

Lisää aiheesta: