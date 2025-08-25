Älä anna söpöyden huijata, nämä oheistuotteet tarjoavat laatua – testissä Razerin Pokémon Edition -mallisto

Oheislaitevalmistaja Razer julkaisi tutuista tuotteistaan söpöt Pokémon-teemaiset versiot. Kaikkia tuotteita koristaa sama pirteä mutta tyylikäs kuosi.

KonsoliFINin pöydälle päätyi testiin Razer Cobra -pelihiiri, Razer Gigantus V2 M -hiirimatto, mekaaninen Razer BlackWidow V4 X -näppäimistö ja Razer Kraken V4 X -kuulokkeet.

Pakko kerätä kaikki!

Kaikki tuotteet ovat aiemmin julkaistuja, hyväksi todettuja tuotteita pelaamiseen tai ihan vain toimistokäyttöön. Lisäksi jokaisella näistä on sama yhdistämistapa, sillä kaikki luottavat perinteiseen USB-johtoon. Kaikkia voi myös hallita, konfiguroida ja päivitellä (voi, voi) Razer Synapse -hallintaohjelmiston kautta. Väriloistoa pääsee säätämään erillisellä Razer Chroma RGB -softalla.

Razer BlackWidow V4 X Pokémon Edition -näppäimistö

Lähdetään negatiivisistä tunnelmista liikkeelle. Testiin päätynyt kappale oli kansainvälinen, eikä skandinaavinen malli. Blääh, ei ääkkösiä, ei öökkösiä. Nopeasti kävi myös selväksi, että Razerin päätös sijoittaa macroille dedikoidut näppäimet näppäimistön vasempaan laitaan sai aivoni totaaliseen solmuun. Vasemman käden pikkusormi hakeutuu huomaamattomasti näppiksen vasempaan laitaan, joten peli-/kirjoitusasentoni on aina BlackWidow V4 X:n kanssa yhden rivin väärässä kohdassa. Kun yritin painaa a-kirjainta, painoin lähes aina Caps Lockia. Chat-keskustelut näyttivät nopeasti samalta kuin pitkän perjantain ja sunnuntain välisen yön jäljiltä.

Macro-näppäimiä on yhteensä kuusi. Jopa Esc on "väärässä" kohdassa.

Muuten RGB-valaistusta tukevasta näppiksestä huokuu laatu, niin pienistä yksityiskohdista kuin painallustuntumasta. USB-johdolle on pienet urat näppiksen pohjassa, joten piuhan saa huomamattomasti vedettyä mihin suuntaan tahansa. Äänenvoimakkuudelle löytyy oma rullamainen säädin, ja painalluksissa on napakka tuntuma. Koska kyseessä ei ole TKL-malli (tenkeyless), vaan täysikokoinen näppäimistö, niin laite vie paljon pöytätilaa. Näppiksen kulmaa voi säätää näppärästi pariin eri tasoon pohjassa olevilla tassuilla. Hintaa Pokémon-teemaisella BlackWidow V4:llä on noin 190 euroa, kun taas perinteisen mustan mallin saa muutaman kympin halvemmalla.

Razer Cobra Pokémon Edition -pelihiiri

Cobra luottaa hyvin perinteiseen asetteluun ja näppäinkomboon. Ei mitään ylimääräistä, mutta kaikki oleellinen. Tai no, RGB-valojen tarpeellisuus on mielipidekysymys. Oikea ja vasen nappi, rulla, DPI-tarkkuussäädin ja peukalon puolen pikanapit – muuta ei mielestäni tarvita.

Hiirellä on perinteinen häntä.

Tuntuma on hyvin luonnollinen, ja siro, virtaviivaisesti muotoiltu hiiri istuu käteen hyvin. Säädettävää ei ole paljoa, mutta hiiren herkkyyttä voi vapaasti rukata, kuten myös valoja. Punottu USB-kaapeli ei häiritse, eikä tarvitse murehtia viiveestä taikka lataustasoista. Värikäs ja sympaattinen Razer Cobra on pätevä hiiri omassa 70 euron hintaluokassaan.

Razer Gigantus V2 M Pokémon Edition -matto

Hiirimatto jatkaa samaa värikästä teemaa. Ylälaitaan on ommeltu Razer-teksti, muuten Pikachun naama dominoi maton eläväistä ulkoasua. Kangas luistaa hyvin käden alla, eikä tunnu ikävältä. Pohjamateriaali tarttuu jämäkästi pöytään. Hyvä hiirimatto, eipä sitä oikein voi muuten kuvailla.

Muutkin hahmot edustavat tuotteissa kuin Pikachu.

Kokoa matolla on 36 x 27 senttimetriä, paksuuden ollessa vain 3 millimetriä. Riippuen näppäimistön asennosta, matto on hieman liian iso – tai pieni. Koko pöydän kokoisena näppiksen ja hiiren saisi kokonaan maton päälle, mutta nyt BlackWidow’n (suurehkosta) koosta johtuen maton sijoittaminen pöydälle vaatii pientä säätöä. Pirteä ulkoasu antaa hieman anteeksi 30 euron hintalappua.

Razer Kraken V4 X Pokémon Edition -kuulokkeet

RGB-valaistusta tukevat Kraken-kuulokkeet ovat koko setin parasta antia. Ne istuvat pehmeästi päähän ja eristävät ulkopuolisia ääniä erinomaisesti, vaikkei niissä olekaan vastameluominaisuuksia. Mikrofoni on tuttuun tyyliin piilotettu toisen kupin sisään, mutta sen saa helposti vedettyä suun viereen sitä tarvittaessa. Äänenlaatu on niin kuulokkeissa kuin mikissä puhdas ja selkeä. Mute-näppäin ja äänenvoimakkuussäädin löytyvät vasemman kupin takaosasta.

Kuulokkeet tarjoavat mukavuutta ja laatua.

Säädettävä pääsanka on mukavan pehmeä, ja kupit hengittävät hyvin pidemmässäkin käytössä. Piuha päättyy USB-C-liittimeen, mutta paketissa on mukana adapteri USB-A:ta varten. Kätevää. Noin 110 euron hintalapulla olevat Krakenit ovat kelta-mustassa värissään iloinen ilmestys.

Valitsen sinut, Kraken!

Kaiken kaikkiaan Razerin Pokémon Edition -setti sisältää tutut, pätevät tuotteet uusilla kuoseilla. Samat tuotteet ovat myös saatavina mustina tai Minecraft-väreillä. Omaan käyttöön näppäimistön asettelu ei istunut, mutta muuten malliston hauska yleisilme ja laadukas tuntuma vakuuttavat. Varsinkin Kraken-kuulokkeet jäävät pysyvään käyttöön hiirulaisen kanssa.