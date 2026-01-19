Hei me lennetään ja kuvataan 4K-videota – testissä DJI Neo 2 -drooni

Pikkuruinen DJI Neo 2 -drooni on teknisesti joka suhteessa parempi kuin Neo-sarjan ensimmäinen versio, mutta talvisessa Suomessa sen käyttäminen osoittautuu melko hankalaksi rastiksi.

KonsoliFINin testiin päätyi DJI Neo 2 Fly More -kombo, joka sisältää droonin lisäksi pari lisäakkua, lähettimen, varaosia ja älypuhelimeen yhdistettävän lisäohjaimen.

Muista ennen ostamista

Pari asiaa on hyvä ottaa huomioon ennen kuin hankkii itselleen droonin. Muutama vuosi sitten voimaan tullut laki vaatii rekisteröimään kaikki nelikopterit ja vastaavat laitteet, jotka painavat yli 250 grammaa tai jos niissä on ympäristöä kuvaavaa kalustoa. Rekisteröinti maksaa 30 euroa vuodessa, ja rekisterinumero pitää liimata aina kunkin droonin kylkeen. Isompia lennokkeja varten pitää vielä tehdä verkkotentti todistaakseen tietonsa ja taitonsa. Lisätietoja Droneinfon sivuilta.

Drooni nousee maksimissaan 120 metrin korkeuteen, mutta kova tuuli saattaa vaikuttaa lentämiseen.

On myös hyvä muistaa, että Suomen ikuista syksyä muistuttava ilmasto ei suoranaisesti kutsu lentämään, sillä Neo ei kestä vesi- tai lumisadetta taikka kovaa pakkasta, (max. -10°C) eikä sen lennättämistä suositella pimeällä. Testaa nyt siinä jatkuvassa synkkyydessä.

Lennätysvaihtoehtoja on kaksi: joko pelkällä älypuhelimella tai sitten lisäohjaimen ja lähettimen kanssa. Jälkimmäinen mahdollistaa monipuolisemmat kontrollit sekä laajemman lennätysalueen, kun taas pelkkä älylaite tarjoaa erilaisia valmiiksi konfiguroituja ominaisuuksia ja esimerkiksi käsien liikkeillä tuettua ohjausta.

Mitä tulee mukana?

Fly More -paketti on kompakti ja sisältää kaiken tarpeellisen. Käyttöönotto ja päivitykset tehdään tuttuun tapaan, eli älypuhelimen sovelluksella. DJI Flyn kautta kannattaa samalla katsoa opastusvideot läpi, sillä ensikertalaiselle kompastuskiviä saattaa olla muutamia. Loppujen lopuksi käyttöönotto on kuitenkin helppoa ja nopeaa, mutta kontrollit vaativat opettelua ja harjoittelua. Erilaisia toimintoja on melko paljon, joten niihin tutustumiseen kannattaa varata aikaa.

Neo 2 on kevyt kuin mikä (160 grammaa lähettimen kanssa), joten sen takia rekisteröintiä ei tarvitse tehdä, mutta 4K-kamera osuu lain pykäliin. Ilman lähetintä paino putoaa noin 150 grammaan. Akku kestää reilun vartin verran lentoaikaa, tosin käyttöaika riippuu hieman säästä ja käytetyistä ominaisuuksista. Onneksi akun vaihto tapahtuu helposti, joten kolmella akulla ehtii lennellä hyvän tovin varikkopysähdysten rytmittäminä. Kopteri osaa palata automaattisesti takaisin lähtöpisteeseen, jos se huomaa akkutasojen pudonneen liian alas.

Kombo sisältää ohjaimen, lähettimen sekä pari lisäakkua.

Erillinen kauko-ohjain mahdollistaa pidemmät lentoetäisyydet kuin pelkän älypuhelimen kera. Kaukosäätimen avulla drooni pystyy nousemaan 120 metrin korkeuteen ja kantomatkassa puhutaan kilometreistä, kun taas pelkän älylaitteen avulla kuvaus rajataan lähialueelle.

Kauko-ohjaimessa on tattimaiset (irrotettavat) tikut, joilla kontrolloidaan droonin lentorataa kolmiulotteisessa ympäristössä. Vasemmalla tikulla säädetään korkeutta ja suuntaa, kun taas oikealla vauhtia ja sivusuuntaista liikettä. Lisäksi kameralle on omat säätimensä. Ohjainta ja akkuja ladataan USB-C-kaapelilla.

Älypuhelin loksautetaan ohjaimeen kiinni ja yhdistetään sisäänrakennetulla USB-piuhalla, jolloin mobiililaitteen ruutu toimii ohjauskeskuksena ja näyttää live-kuvaa droonin kamerasta. Ruudulta voi myös pistää joko videotallennuksen päälle tai ottaa kuvakaappauksia, säätää automaattista seurantaa ja muun muassa tarkistaa lataustasoja.

Mikä on muuttunut?

Edelliseen versioon verrattuna suurimmat erot ovat kuvaustekniikassa. 12 megapikselin kamera tukee 4K-laatua jopa 100 kuvan sekuntinopeudella, kun edellinen malli tuki 4K-videota 30 kuvan nopeudella. Korkeampi kuvanopeus takaa paremman laadun varsinkin hidastetuissa videoissa. Pystyvideoitakin voi kuvata nyt 2,7K:n tarkkuudella.

Lisäksi droonissa on nyt gimbaalitoiminnot kahdessa eri akselissa, joten videot eivät tärise ja kuva pysyy sulavana niin liikkeessä kuin tuulessakin. Kaiken kaikkiaan videon laadusta ei ole huonoa sanottavaa yli kuukauden testijakson jälkeen. Niin kuvat kuin videot näyttävät ammattimaisilta.

Sisäinen muisti on kasvattettu 22 GB:stä 49 gigaan, joka takaa noin neljän tunnin 4K-arkiston.

Neo 2 esittelee myös uuden lidar-pohjaisen sensorijärjestelmän sekä infrapunatunnistuksen, joiden avulla se havaitsee esteet, kuten puut ja valotolpat, ja väistää ne automaattisesti. Drooni pystyy seuraamaan kohdetta 12 metrin sekuntinopeudella ActiveTrack-ominaisuudella, oli kuvattava kohde sitten lenkkeilijä, pyöräilijä tai vain villisti heiluva sosiaalisen median vaikuttaja. Muutamien testien perusteella Neo 2 seuraa kyllä hienosti ilman vaikeuksia, mutta lehdettömät puut tuottivat sille ongelmia. Pari oksaosumaa nosti pulssia, mutta onneksi ropellisuojat estivät suuremmat vahingot.

Harvinainen valoilmiö Vantaan horisontissa.

Ohjauskomentoja voi antaa niin suullisesti kuin käsieleillä: esimerkiksi tietyt ominaisuudet saa aktivoitua kädenliikkeillä. Drooni nousee ja laskeutuu myös käden päältä ilmaan, mikä on tyylikäs tapa aloittaa kuvaaminen.

Automaattisia kuvaustoimintoja on monia. Ohjeiden mukaan “Dolly Zoom antaa dramaattisen elokuvamaisen tunnelman, QuickShots luo valmiita otoksia Dronie-, Circle-, Helix- ja Boomerang- asetuksilla samalla kun MasterShots kuvaa, ohjaa ja tuottaa julkaisukelpoisia videoita automaattisesti”. Drooni lunastaa lupaukset kuvaamalla tyylikkäitä videoita esimerkiksi kiertämällä kehää kuvattavan ympärillä tai zoomaa kohti kohdetta. Yhden napin painalluksella. Erittäin helppokäyttöistä ja kätevää.

Markkinoiden ykkönen syystä

Neo 2 on äärimmäisen hyvä drooni niin aloittelijalle kuin harrastajalle, halusi sitten kuvata luontoa, vlogata tai muuten vain pitää hauskaa. Vastaavilla, yhtä hyvillä ominaisuuksilla olevaa nelikopteria ei markkinoilta kerta kaikkiaan löydy. Vielä kun akunkestoa saataisiin kasvatettua, niin ei tarvitsi edes huolehtia tauoista. Kimeää surinaa pitävä lennokki herättää jonkin verran kiinnostusta, joten ihan joka paikassa sitä ei kehtaa tai saa edes käyttää, ja Suomen ilmastossa drooni pysyy pitkälti paketissa odottamassa kevättä.

DJI Neo 2 Fly More Combon suositushinta on 409 euroa. Pelkän droonin saa noin 250 euroon, mutta yhdellä akulla ja ilman lisäohjainta käyttö rajautuu lyhyisiin sessioihin. Jos lennättäminen kiinnostaa, niin kannattaa satsata suoraan Fly More -pakettiin tai isompaan droonimalliin.

