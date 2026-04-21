JBL Soundgear Clips – avoimen kuuntelun kevyttä vapautta

JBL Soundgear Clips -kuulokkeet lähestyvät langattoman kuuntelun arkea hieman eri kulmasta. Perinteisten nappikuulokkeiden sijaan ne asettuvat korvalehden ympärille, jättäen korvakäytävän avoimeksi. Ratkaisu ei ole uusi, mutta JBL tuo siihen oman, viimeistellyn tulkintansa, ja ennen kaikkea tutun, laadukkaan äänentoiston.

Testiin saapunut violetti väriversio tekee heti vaikutuksen. Ihana väri! Läpinäkyvällä etupaneelilla varustettu latauskotelo näyttää tyylikkäältä ja erottuu edukseen nappiskoteloiden massasta. Pieni mutta käytännöllinen yksityiskohta on kotelon tasainen pohja, jonka ansiosta sen voi asettaa pöydälle pystyyn vaikkapa latauksen ajaksi.

Mukavuutta ja huomaamatonta istuvuutta

Soundgear Clips -kuulokkeet kiinnittyvät korvaan kuin pienet hauskat korvakorut, pehmeästä TPU-materiaalista valmistetun kaarevan rakenteen avulla. Ne istuvat yllättävän napakasti ilman puristavaa tunnetta ja pysyvät paikallaan myös liikkeessä. Testissä kuulokkeet selvisivät niin koko vartalon venyttelystä kuin päättömästä ympäri talon hyppelystäkin ilman tippumista.

Kuulokkeiden avoin rakenne tarkoittaa, että korvakäytävä jää vapaaksi. Tämä lisää käyttömukavuutta erityisesti pidemmissä kuuntelusessioissa ja tekee kuulokkeista miellyttävän vaihtoehdon niille, jotka eivät viihdy perinteiset napit korvissa. Samalla ympäristön äänet pysyvät läsnä, mikä on omiaan esimerkiksi kaupassa tai ulkona liikenteen seassa kulkiessa.

Istuvuus ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton, sillä ajoittain kuulokkeet voivat tarttua hiuksiin, ja suuremmilla korvalehdillä käyttötuntuma varmaankin vaihtelee. Tämän päättelen näin pienikorvaisena henkilönä, jolle Soundgear Clipsit tuntuvat mainion kokoisilta.

Avoin ääni, tuttu JBL-laatu

Äänenlaatu on avoimeksi rakenteeksi vakuuttava. JBL:n OpenSound-teknologia hyödyntää ilmavälitteistä ääntä, joka tuo musiikin korville ilman, että ympäristö sulkeutuu pois. Lopputulos on tasapainoinen ja miellyttävä erityisesti arkikäytössä. Suuremmat musiikin popitukset jättäisin toisenlaisten kuulokkeiden varaan.

Täyttä äänen eristämistä ei luonnollisesti ole, eikä aktiivista melunvaimennusta löydy. Tämä näkyy myös äänen vuotamisena ulospäin hiljaisissa tiloissa. Ratkaisu on tietoinen kompromissi, ja kohderyhmä on selvästi käyttäjissä, jotka arvostavat ympäristön havainnointia enemmän kuin täydellistä äänieristystä.

JBL Headphones -sovellus tuo mukaan lisäsäätöjä, joiden avulla ääntä voi hienosäätää oman maun mukaan. Tämä lisää kuulokkeiden joustavuutta eri käyttötarkoituksiin.

Sujuvaa arkea ja toimivaa teknologiaa

Käyttö on tehty helpoksi. Kosketusohjaimet reagoivat luotettavasti, ja kun eleet oppii, musiikin ja puheluiden hallinta sujuu ilman turhaa sähellystä. Nelimikrofonijärjestelmä ja melunvaimennus pitävät puheäänen selkeänä myös vähän eläväisemmissä olosuhteissa.

IP54-luokitus antaa sopivasti mielenrauhaa sateen ja hien varalle, joten kuulokkeet käyvät hyvin myös monenlaiseen liikuntaan. Akunkesto yltää jopa 32 tuntiin latauskotelon kanssa (8 tuntia kuulokkeilla ja kolme lisälatausta kotelosta), ja pikalataus tarjoaa kolme tuntia lisää kuuntelua vain kymmenessä minuutissa. Pikalatauksesta tuli itse asiassa yksi suosikkiominaisuuksiani näissä kuulokkeissa.

JBL Soundgear Clips -kuulokkeet ovat raikas vaihtoehto perinteisille nappikuulokkeille. Ne panostavat mukavuuteen, keveyteen ja avoimeen kuuntelukokemukseen, ja onnistuvat siinä hyvin. Äänenlaatu on tasokas, käyttö helppoa ja muotoilu persoonallinen.

Täydellistä ratkaisua etsivälle ne eivät ehkä ole nappivalinta, mutta omassa kategoriassaan kuulokkeet tekevät paljon asioita oikein. Soundgear Clips sopii erityisesti käyttäjälle, joka haluaa pysyä yhteydessä ympäristöönsä ilman, että musiikista tarvitsee tinkiä.

Ominaisuudet:

Akun kokonaiskesto 32 tuntia

10 min pikalatauksella 3 h lisää kuunteluaikaa

JBL OpenSound -teknologia ja tilaääni

4 mikrofonin tekniikka

IP54-luokitus

Google Fast Pair

JBL Headphones-sovellus

Kuulokkeiden akun kapasiteetti: 55 mAh

Kotelon akun kapasiteetti: 530 mAh

Paino: 6,5 g / kuuloke

Latauskotelon paino: 39,7 g

Suositushinta: 129,99 euroa