Kevyesti hintatasonsa päihittävää äänenlaatua - Testissä Turtle Beach Atlas 200

Turtle Beachin Atlas 200 -kuulokkeet hurmaavat huokealla hinnallaan ja kevyellä rakenteellaan. Mutta kuten budjettiratkaisuissa usein on tapana, yksi raskauttava vajaavaisuus tuotteesta löytyy.

Kevyempään kilpikonnatuotteeseen en ole vielä törmännyt

Paketin avattuani ensimmäisenä huomio kiinnittyy tuotteen keveyteen. Kuulokkeet tuntuvat todella kevyiltä, eikä ihme: painoa rakenteelle on kertynyt vain 280 grammaa. Kokeilemani Turtle Beach -tuotteet ovat yleensä olleet todella jykevää tekoa, joten tämän tuotteen painottomuus tuntuu hämmentävältä.

Päässä kuulokkeet tuntuvat varsin mukavilta. Korvat mahtuvat hyvin kuppeihin, eivätkä joustavat pehmusteet haittaa silmälasien käyttöä lainkaan. Itse pantaa ei tosin voi säätää ollenkaan, mutta se joustaa kuitenkin jonkin verran. Itselleni nämä sopivat päähän kyllä oikein hyvin, mutta isomman kallon omistajilla voi olla tämän ominaisuuden kanssa ongelmia. Mikrofonina toimii jäykempi kampi, joka aktivoituu kun mikkiä kääntää alas suun kohdalle, ja sulkeutuu takaisin ylös käännettäessä.

Seuraava todella hämmentävä ominaisuus onkin äänenlaatu. Äänimaailma on nimittäin todella laaja ja erittäin kirkas. Kun muistetaan, että tuotteen hinta on alle 70 euroa, tämän parempaa ei juuri voisi toivoa.

Kuulostaa tähän mennessä oikein mahtavalta, eikös? Mutta kai se halpa hinta jossain muussakin näkyy, kuin yksinkertaisessa pääpannassa?

Näiden kanssa tarvitaan pitkiä piuhoja

Taas kerran tuotteen turmiollisimmaksi piirteeksi osoittautuu langallisuus. Ja varsinkin tuon langan pituus. Kaapeli on nimittäin vain 1,2 metriä lyhyt. Tällainen mitta olisi ongelma jopa kannettavan soittimen kanssa, mikäli soitinta täytyy pitää rintataskua kauempana korvista. Näin ollen ainoa järkevä tapa käyttää näitä kuulokkeita pelaamiseen on kytkeä piuha kiinni peliohjaimeen. Tämä taas on ongelma varsinkin meille PC-käyttäjille, koska ohjainta ei välttämättä käytetä jokaisen pelin kohdalla. Ja yleensä tietokoneella pelailevat tahtovat käyttää kuulokkeita moneen muuhunkin tarkoitukseen. Ongelman voisi toki korjata myös jatkojohdolla.

Mikäli olet konsolipelaaja ja olet jo tottunut kytkemään kuulokkeesi suoraan ohjaimeen, voin suositella tätä tuotetta oikein lämpimästi. Tällöin kuulokkeista saa irti todella hyvää äänenlaatua pienellä rahalla. Mutta jos lyhyt piuha haittaa elämääsi vähänkään, suosittelisin katselemaan muita(kin) vaihtoehtoja.