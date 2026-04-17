Logitech G325 Lightspeed – Käyttökelpoiset budjettikuulokkeet kotipelailuun, mutta väännellä näitä ei kannata

Logitechin G325 Lightspeed -mallin luurit ovat alle kahdeksankymmenen euron peruskuulokkeet, jotka sopivat budjettiratkaisuksi itselle tai lapselle kotikäyttöön. Kunhan ette käsittele kovin ronskisti.

Käsissä pitäminen melkein pelottaa

Laatikosta pois nostaessa huomio kiinnittyy ensimmäisenä siihen, että tuote tuntuu melko rimpulalta. Kuulokkeet on tehty kangaspehmusteita lukuun ottamatta kokonaan heikon oloisesta muovista. Kampa vääntyilee kuulokkeita käännellessäni pahaenteisesti, enkä voi olla miettimättä, kuinka vähän vääntövoimaa pitäisi lisätä että kuulokkeet napsahtaisivat poikki. En siis näitä laukussa tai ilman laukkua paljon paiskoisi, vaan pistän ne päähäni, niin kuin asiaan kuuluu.

Nämä ovat siis 79,99 euroa maksavat langattomat pelikuulokkeet sisäänrakennetulla mikrofonilla, jotka voidaan yhdistää tietokoneeseen tai konsoliin USB-adapterin tai Bluetoothin kautta. Akku kestää alle 24 tuntia. Langaton kantama pitäisi olla 30 metriä, mutta alkaa pätkimään nopeasti, jos minkäänlaista seinää tulee väliin, joten esimerkiksi talon siivoaminen kuulokkeet päässä musiikkia kuunnellen ei oikein luonnistu. Sopivat yhteen PC:n, Xboxin, Playstation 5:n ja molempien Switchien kanssa.

Budjettiratkaisu on aina budjettiratkaisu

Päässä nämä tuntuvat vähän mukavammilta kuin käsissä, ovat kevyet, joten eivät ala painamaan pitkien pelisessioiden aikana. Kupit on päällystetty kankaalla, joka ei ala hiostaa, mutta mukavampiakin päällysteitä olen kyllä korvillani pitänyt. Äänenlaatu on aikalailla hintaan sopiva. Ihan riittävä perus pelaamiseen, mutta musiikin kuunteluun suosittelisin kyllä jotain hieman parempaa. Sisäänrakennetun mikrofonin äänenlaatu on kehnompi. Ajaa asiansa, mutta antaa puhujan ääneen pientä säröä, joten pitkäaikainen porina saattaa alkaa jopa ärsyttämään sitä kuuntelevaa osapuolta.

Makuasioistahan ei saa kiistellä.. paitsi että minähän olen arvostelija, sitähän tässä tehdään, joten: Minusta nämä ovat kyllä rumat. Mallista löytyy pari muutakin värivaihtoehtoa, mutta varsinkin tämän arvostelukappaleen väritys, valkoiset kuulokkeet turkooseilla vivahteilla, ei ole lainkaan omaan makuuni. Kaipa näillä vähän erikoisemmilla väriyhdistelmillä on yritetty hakea huomiota ja erottua joukosta, mutta itseäni ne ottavat silmiin.

Saatan myös olla vaan tylsä.

Eli perusmallin budjettikuulokkeet, jotka sopivat ihan perinteiseen kotikäyttöön. Mikäli raha on näinä aikoina tiukoilla, ajavat nämä kyllä asiansa pelikuulokkeina. Mutta jos matkustelet paljon ja tahdot pitää kuulokkeet mukana, tai jos tahdot striimata tai muuta sellaista hieman vaativampaa, suosittelisin vähän kalliimpaa vaihtoehtoa. Nämä voisivat sopia hyvin vaikkapa lapselle pelikäyttöön, kunhan eivät väännä kampaa poikki.