Mukava pideltävä ja mainio akkukesto ilman värinää – arvostelussa Turtle Beachin Rematch Wireless Super Mario Jump -ohjain

Turtle Beach on noussut viime vuosina laitevalmistajien eliittiin. Tällä kertaa arviovuorossa on erityisesti Switch 2:lle suunniteltu ohjain, joka pelittää myös ensimmäisen Switchin kanssa.

Viimeksi kun pääsin arviopuuhiin ohjaimien saralla, sain käsiini 8BitDon Ultimate 2:n. Vaikka padistä puuttui pari ominaisuutta Nintendon omaan Pro-kapulaan verrattuna, oli kokonaisuus kuitenkin todella vaikuttava ja mainiosti kätösiini sopiva. Omissa kirjoissani Turtle Beachin uutuusohjain tulee siis kilpailemaan suoraan 8BitDon tuotteen kanssa. Muutaman viikon testauksen perusteella voisi todeta lyhyesti, että Mario-kontrollerista ei tulee suoraa korvaajaa tälle, vaikka laatutuotteesta onkin kysymys.

C niin kuin Controlleri

Mainittuun kilpailijaan verrattuna huomio kiinnittyy osittain läpinäkyvän ulkoasun sekä hyppäävän Marion ohella siihen, että ohjaimessa on kaikille sosiaalisuusjanoisille C-nappi, jonka turvin GameChatin käyttö on Switch 2:lla vaivatonta. Kun sen ottaa kätösiin, sopii tuote omiin kouriini erinomaisesti. Takana on teksturoitua pintaa pidon parantamiseksi, mutta edessä ei, joten ohjain tuntui osittain aika liukkaalta. Ohjelmoitavat takanapit osuvat hyvin kätösiin, samoin tarkka ristiohjain, takaliipaisimet sekä magneettiset TMR (True Magnetic Resonance) -tatit saavat allekirjoittaneelta kiitosta. Sen sijaan etunapit kuulostavat aavistuksen klonksuvilta, mutta pelatessa tämä ei haitannut ollenkaan.

Puutteiden osalta on sanottava, että ilman NFC-lukijaa voisin vielä elää, mutta värinän puute on itselleni melkoisen suuri miinus, sillä monet nykypelit tuntuvat ilman sitä jotenkin tunnottomilta – varsinkin, kun 8BitDon Ultimate 2:ssa tärinä oli varsin tuntuvaa. Tämä tuntuu kirjaimellisesti myös painoluokassa, sillä ohjain on todella kevyt verrattuna moniin kilpailijoihinsa. Akkukestoa luvataan olevan yhdellä latauksella noin 40 tuntia, ja tämä on helppo uskoa, sillä itse sain tulokseksi reippaasti yli 30 tuntia, vaikken millintarkkaa kellotusta tehnytkään. Toinen pitkä miinus iskeytyy suoraan laiskan miehen silmille, kun yrittää käynnistää konsolia ohjaimella – tämä ei nimittäin onnistu lainkaan.

Viimeisenä huomiona muistutettakoon, että ohjain pelittää myös ensimmäisen Switchin kanssa. Lisäksi se tukee liikkeentunnistusta, joten kaikki Splatoon-veteraanit voivat olla onnellisia. Vanhemmista kilpailijoista löytyvä 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä loistaa sen sijaan poissaolollaan.

Mainio tuote hieman väärässä hintaluokassa

Turtle Beachin Rematch Wireless Super Mario Jump on puutteistaan huolimatta hyvä ohjain, joka painii hieman väärässä hintaluokassa. Sen OVH on tällä hetkellä noin 60 euroa, eli vain kymppi vähemmän aiemmin mainittuun kilpailijaansa verrattuna. Jos eroa olisi vielä toinenkin kymppi tai enemmän, olisi helpompi perustella tuotteen ostoa. Nyt se jää nykyisellään mielestäni hiukan parempiensa jalkoihin langattomuudesta huolimatta, ja itse ainakin mieluummin lyön sen kympin lisää tiskiin, jotta ostos ei jää vajavaiseksi. Kapula ei myöskään toimi tietokoneen kanssa, joka viimeistään sinetöi omissa kirjoissani lievän väliinputoajan maineen.

Mutta kuten sanottua, tuote itsessään on laadukas, ja alennusmyynneistä hankittuna ehdottomasti hyvä vaihtoehto kakkoskontrolleriksi!