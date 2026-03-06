No nyt on hiiressäkin magneettikytkimet! Testissä Logitech Pro X2 Superstrike

Nyt on sitten hiiressäkin säädettävät magneettikytkimet. Tuloksena on täysin uudenlainen nappulatuntuma ja varmasti mieluisin hiiri, jota olen kuunaan käsitellyt.

En tiennyt tarvitsevani tätä, mutta pois en enää vaihtaisi

Logitech on nyt tuonut näppäimistöistä tutut analogiset magneettikytkimet myös hiiren nappuloihin. Tämä tekee napsuttelusta pehmeää, eikä painikkeita tarvitse painaa alas yhtä matalalle kuin normihiiressä. Magneettikenttä palauttaa sitten nappulan saman tien takaisin ylös. Eli klikkailu on entistä nopeampaa, ja Logitechin G Hub -ohjelman kautta käyttäjä voi itse säätää, kuinka alas kytkintä pitää painaa ennen kuin napsautus tapahtuu. Nappulaa voi siis painella kunnon sarjatulella, mikä on varmasti ainakin pro-pelaajille mieluinen ominaisuus.

Tuotteen niksit keskittyvätkin noihin nappuloihin ja nopeisiin painalluksiin. Muussa tekniikassa ei juuri muutoksia ole. Langattoman hiiren akun lupaillaan kestävän yhtenäistä käyttöä noin 90 tuntia, ja kokemani perusteella tämä tuntuu pitävän suurin piirtein paikkaansa. Painoa tuotteella on 61 grammaa.

"Klikkaaminen" ei tunnu oikealta sanalta kuvaamaan tätä painallusta

Tämä tekniikka hellii myös pro-pelaajien kuplan ulkopuolisia ihmisiä todella mukavan tuntuman vuoksi. Vekottimen muotoilu on Logitechin edellisistä malleista tuttu ja turvallinen, ja kuten sanottu, se klikkailu tuntuu todella pehmeältä. En oikeastaan edes haluaisi käyttää sanaa klikkailu, koska sitä nimenomaista klik-ääntä ei tämän mallin kanssa synny ollenkaan. Tilalla on vain pehmeää napsetta, jos sitäkään. Napsautuksen haptiikkaa voi nimittäin myös säätää G Hubissa: mikäli asetus laitetaan nollille, painalluksesta ei kuulu minkäänlaista ääntä, eikä vempain anna muutakaan palautetta painalluksesta. Asetusta nostaessa napsautuksesta alkaa kuulumaan pieni ääni, ja hiiri myös värähtää vienosti painalluksen aikana.

Hintansa väärti?

Hiiren rulla on myös oikein mukavan oloinen. Rulla ei pyöri valtoimenaan, vaan pyöräytyksissä tuntuu selvät pykälät. G Hubin kautta voi ottaa käyttöön BHOP-tilan, joka estää tahattoman pyöräytyksen, jos rullaan kosketaan vahingossa. Ominaisuus jättää ensimmäisen vierityksen huomioimatta, ellei toista vieritystä tapahdu heti ensimmäisen perään.

Tämä on tosiaan varmasti mukavin hiiri, jota itse olen käyttänyt. Tosin hintakin on sen mukainen: vajaa 190€. Mikäli väline tulee kovaan käyttöön, se voi hyvin ollakin hintansa arvoinen. Jos sydämesi sykkii magneettikytkinten tahtiin ja lompakosta löytyy tässä maailmantilanteessa löysää, voin suositella tuotetta oikein lämpimästi.