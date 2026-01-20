Tekoälyteknologiaan pohjautuva valopyssy haastaa muinaiset "ysäripaukkuraudat" vaihtelevalla menestyksellä – testissä G'AIM'E TIME CRISIS+ ULTIMATE -setti

KonsoliFINin testiin saapui joulukuussa varsin mielenkiintoista tavaraa tekoälyteknologiaan nojaavan G'AIM'E-valopistoolisetin muodossa. Miten pyssyt pärjäävät esikuvilleen, ja toimiiko tekninen puoli ylipäätään?

Jokainen meistä "boomereista" muistaa varmasti joskus nuoruudessaan pelanneensa valopyssypelejä joko pelihalleissa tai kotikonsolilla esimerkiksi Pleikkarilla tai Sega Saturnilla. Näistä ajoista alkaa olla kuitenkin pitkä aika, sillä kun taulutelkkarit valtasivat markkinat suunnilleen 2000-luvun puolivälin jälkeen, katosivat pyssyttelyt vähin äänin unholaan. LCD-teknologia kun ei vain yksinkertaisesti taipunut samanlaiseen "logiikkaan" kuin niitä edeltävät putkitelevisiot.

Telkkareiden kehittymisestä huolimatta ongelmaan ei saatu ratkaisua vuosikausiin. Ja ei, en laske ratkaisun piiriin myöskään Wiitä tai PlayStation Movea, jotka yrittivät tuoda pyssyttelyjä takaisin telkkarin läheisyyteen asetettavan sensorin ja osoitinohjaimen yhdistelmällä. Valoa alkoi onneksi näkymään tunnelin päässä muutamia vuosia sitten, kun kameraa hyödyntävä Sinden Lightgun saapui markkinoille. Kyseinen kapistus toimii esimerkiksi emuloitujen PC-pelien sekä kahden ensimmäisen PlayStationin kanssa, ainakin lukuisten YouTube-videoiden perusteella.

Nyt ei kuitenkaan puhuta siitä, sillä paljon parjattu ja pelätty tekoälyteknologia on tuomassa omaa versiotaan pyssyttelijöille. Viime vuoden kesäkuussa moderneille telkuille suunniteltu ja Kickstarter-projektina julkistettu G'AIM'E: Plug & Play TIME CRISIS Gun keräsi rahoitusta lähes miljoona euroa, joka osoitti että kysyntää todellakin on, Sindelin julkaisusta huolimatta. Nyt valmis tuote on viimein markkinoilla, vieläpä Bandai Namcon virallisella lisensoinnilla höystettynä. On siis aika testata, onko uudenkarheasta pyssystä mihinkään!

Tekoäly tunnistaa television sijainnin huoneessasi ja omaa siksi "syvällisen ja käsitteellisen ymmärryksen siitä, mikä määrittelee näytön". Testaamisen perusteella tämä on kuitenkin vähän sanahelinää, sillä näytön on oltava aivan suoraan pelaajan näkökentän edessä.

Päräyttävää teknologiaa ja laatikon salaisuus

G'AIM'E:n tekoäly on valmistaja Tassei Denkin mukaan "koulutettu" yli 3000 erilaisella ruudulla, ja se toimii "pitkälti kuin asiansa tunteva asiantuntija – olipa kyseessä taidearvioija tai insinööri". Lainaanpa vielä valmistajaa tämän verran: "Laajan, tuhansia oppimiskierroksia käsittävän koulutuksen myötä tekoäly kehittää eräänlaisen intuitiivisen harkintakyvyn, joka perustuu kokemukseen, ei mekaaniseen ulkoa muistamiseen. Kohdatessaan uutta dataa se ei hae yksittäistä aiempaa esimerkkiä, vaan hyödyntää sisäistettyä asiantuntemustaan tehdäkseen suoria arvioita."

Testiin päätynyt Ultimate-setti on G'AIM'E-paketeista kaikista kattavin ja sisältää kaksi valopistoolia, itse minikonsolin, lattiapolkimen, Time Crisis -pinssin ja -dioraaman, metrin mittaisen USB-C-virtakaapelin ja HDMI-kaapelin, USB-C-virtasovittimen sekä pikaoppaan. Alta voi vielä katsastaa videon muodossa paketin sisällön.

Ensivaikutelma on mallia muy bueno: Tavaroita hypistellessä on pakko olla vakuuttunut niiden laadukkuudesta ja jämäkkyydestä. Pedaali on ensinnäkin riittävän painava, pysyy paikallaan ja tuntuu mekanismiltaan hyvin suunnitellulta ja oikealla tavalla jäykältä. Itse ase puolestaan on tuntumaltaan ja muotoilultaan aika lailla optimi, eli juuri sopivan painava, ei natise käännellessä ja väännellessä ja sopii kaiken kukkuraksi erinomaisesti niin vasempaan kuin oikeaan käteen.

Aseessa on myös vipu, jolla saa halutessaan rekyylin päälle tuomaan ekstrafiilistä pelailuun. Ja jos tyylipisteitä jaettaisiin, olisin ottanut ehkä jonkun muun värin kuin pastellinsinisen, mutta toisaalta kirkasvärinen tuttavuutemme on hauska viittaus Konamin 90-luvulla myytyyn Justifier-pyssyyn, joka nähtiin tuolloin Mega Drivella, Super Nintendolla ja PlayStationilla. Nykyaikana on tietysti myös ehkä paikallaan, että valopyssy erottuu kunnolla oikeasta aseesta.

Tuote on sinällään helppo ottaa käyttöön. Paketissa oleva pikkukonsoli liitetään HDMI:llä töllöön ja virtajohdolla seinään, piuhallinen ase ja jalkapedaali puolestaan laitetaan kiinni pikkukonsoliin. Virta päälle, jonka jälkeen pyssy kalibroidaan seuraavaksi selkeiden ohjeiden avulla. Voilà, pelivalikko avautuu ja olet valmis!

Osui (välillä) ja upposi

Heitetäänpä vielä lisää verbaalista akrobatiaa valmistajalta: "Kun uusi kuva tallennetaan, tekoäly käyttää tätä opittua tietoa analysoidakseen sitä ja tunnistaakseen alueet, joilla on näytölle tyypillisiä piirteitä. Tämän perusteella se pystyy määrittämään tarkasti näytön rajat ja kulmapisteet kuvassa", kertoo Tassei Denki infossaan.

Ensitestin jälkeen oli tietysti tehtävä lisää rukkauksia olohuoneeseen. Rahi lähti sivummalle, kalibroin pyssyn uudemman kerran ja nousin vielä kaiken kukkuraksi seisomaan. Tulokset olivat edelleen vaihtelevia pelistä riippuen: Time Crisisissa pärjäsi nyt paremmin kuin istualtaan, mutta siltikään osumatarkkuus ei vastannut aivan esikuviaan (MetalJesusRocksin oheisessa arviovideossa tämä aspekti tulee erinomaisesti esiin). Point Blankissa pienimpiin kohteisiin osuminen oli jyvää käyttäen useimmiten aivan toivotonta, ja muutenkin kyseinen teos tuntui toimivan porukasta heikoiten.

Mukana tulevat ohjeet ovat selkeät, mutta kuka oikeasti jaksaa raivata olohuoneensa kuvan osoittamalla tavalla?

Vanhinta kaartia edustavat Steel Gunner -pelit puolestaan toimivat ruudulla näkyvän tähtäimensä ansiosta parhaiten, mutta samalla se paljastaa G'AIM'E:n ylivoimaisesti suurimman heikkouden: vaikka käsi olisi kuinka vakaa, tekoälyteknologiaa käyttävä tähtäin hyppii ja pomppii itsekseen juuri sen verran, että ilman visuaalista tähtäintä toimivien pelien pelaaminen on usein hyvin turhauttavaa, ajoittaisesta toimivuudesta huolimatta. Se on kuitenkin todettava, että G'AIM'E:lla tuntui olevan parempiakin päiviä, mutta Point Blankissa osumisen vaikeus tuntui olevan joka kerta vakio.

Niin lähellä!

Kaiken kaikkiaan G'AIM'E-valopyssysetti on hyvin mielenkiintoinen, mutta turhauttava kapistus. Tuotteessa on nimittäin paljon hyvää: itse pyssy on polkimineen todella vankkaa työtä, pelien emulointi puolestaan on laadukasta ja aseen kalibrointikin helppoa. Se on niin lähellä loistavaa vaihtoehtoa vanhoille putkitelkkareille ja valopyssyille, mutta käytännössä tähtäämisen epävakaa toimivuus takaa ilon ohella samoissa määrin harmaita hiuksia. Keskusyksikköön ei voi myöskään ladata lainkaan uusia pelejä, mikä on aika pitkä miinus noin kahdensadan euron tuotteessa. On myös hauskaa kutsua tätä "Plug & Play -tuotteeksi", kun pyssyllä pitää olla olohuoneessa aika spesifi ympäristö.

Täysin varauksetta tuotetta siis ei voi suositella, ja puristit varmaankin nyrpistelevät nenää aina ja ikuisesti tekoälypohjaisille vempaimille. Meille muille G'AIM'E aiheuttaa tunteita laidasta laitaan sen verran paljon, etten lähtisi pyssyä ihan täyteen hintaan ostamaan. Potentiaalia teknologiassa kuitenkin on, ja kenties uusien versioiden tai päivitysten myötä tekoälypistooli alkaa pelittämään paremmin.

Hinnat ja versiot:

G'AIM'E TIME CRISIS BASIC = 99,99€ (sisältää pyssyn, keskusyksikön ja Time Crisis -pelin)

G'AIM'E TIME CRISIS+ PREMIUM = 149,99€ (sisältää pyssyn, keskusyksikön, lattiapolkimen, pinssin sekä Time Crisis-, Point Blank, Steel Gunner ja Steel Gunner 2 -pelit)

G'AIM'E TIME CRISIS+ ULTIMATE = 199,99€ (sisältää 2 pyssyä, keskusyksikön, lattiapolkimen, pinssin, dioraaman sekä Time Crisis-, Point Blank, Steel Gunner ja Steel Gunner 2 -pelit)

HUOM! Suomi-hinnat voivat poiketa valmistajan omasta hinnoittelusta. Tällä hetkellä Premium- ja Ultimate-pakettia myy kotimaisista jälleenmyyjistä ainoastaan Gigantti.