Turtle Beach Burst II Pro – kevyt, nopea ja kilpailullinen, muttei mullistava pelihiiri

Turtle Beachin Burst II Pro jatkaa kilpailullisiin peleihin suunnattujen hiirten pitkää linjaa, joka juontaa juurensa ROCCATin aikaan. Sarja on tunnettu erityisesti kevyestä rakenteestaan ja suorituskyvystään, eikä uusin malli lähde rikkomaan tätä kaavaa, vaan pikemminkin hioo sitä entisestään.

Varsin kevyt, varsin tarkka

Ensikosketus Burst II Pro -hiireen vahvistaa nopeasti sen mainittavimman ominaisuuden: keveyden. 57 gramman paino asettuu ultrakevyiden hiirten kategoriaan, ja käytössä tämä tuntuu välittömästi. Jo laatikosta nostaessa hämmästelen ensin heppoisen tuntuista vekotinta. Käytössä hiiri liikkuu vaivattomasti ja reagoi herkästi, mikä tekee siitä hyvän valinnan nopeisiin ja tarkkuutta vaativiin peleihin. Keveys on itselle tosin melkeinpä liikaa; tuntuma jää jokseenkin ontoksi, ja hiirtä tulee liikautettua aivan holtittomasti kerralla. Tämä tosin on todennäköisimmin tottumiskysymys, sillä pääkäytössä on viime kuukaudet ollut Logitechin astetta painavampi malli. Burst II Pron muotoilu on symmetrinen ja tuttu, eikä se pyri uudistamaan ergonomiaa. Tämä ratkaisu toimii ainakin pieneen käteen, vaikka jääkin persoonattomaksi.

Burst II Pro nojaa markkinoinnissa (ja käytännössäkin) vahvasti teknisiin ominaisuuksiin. Turtle Beach kertoo sen olevan “suorituskykyinen 8K-langaton esports-pelihiiri, joka on suunniteltu ammattilaispelaajille”. Burst II Pron 30K DPI Owl-Eye -sensori sensori tarjoilee 30 000 DPI:n tarkkuuden, 750 IPS:n seurannan ja kestää jopa 70g:n kiihtyvyyden. Lyhyesti sanottuna tämä siis tarkoittaa erittäin tarkkaa ja luotettavaa suorituskykyä, joka vastaa nykypäivän kilpailullisten pelaajien vaatimuksiin.

Vahvaa suorituskykyä pienin varauksin

Yksi keskeisimmistä myyntivalteista on 8000 hertsin kyselynopeus (polling rate), joka toimii sekä langattomasti että langallisesti. Tämä mahdollistaa erittäin matalan viiveen, parhaimmillaan alle millisekunnin tasolla. On kuitenkin hyvä huomioida, että korkeampi polling rate kuluttaa myös enemmän akkua. Tässä kohtaa Turtle Beach on tehnyt kivan tasapainoisen ratkaisun, sillä hiiri tarjoaa noin 40 tuntia käyttöaikaa 8K-tilassa ja jopa 150 tuntia perinteisellä 1000 hertsin asetuksella.

Käytännön yksityiskohdissa Burst II Pro tekee monta asiaa oikein. Mukana toimitettavat grip-teipit ja vaihtoehtoiset liukupalat antavat käyttäjälle mahdollisuuden hienosäätää tuntumaa. Lisäksi laadukkaan oloinen joustava USB-C-kaapeli tekee johdollisesta käytöstä yllättävän huomaamatonta. Mukana on myös Bluetooth-tuki.

Klikkaustuntuma on napakka mutta hiljainen Titan Optical Switch -kytkinten ansiosta, ja niiden kestävyys, joka on jopa sata miljoonaa painallusta, lupaa pitkää käyttöikää. Vieritysrulla on hieman matalampi kuin monissa kilpailijoissa, mikä jakanee mielipiteitä. Osa pelaajista arvostaa huomaamattomuutta, osa kaipaa selkeämpää otetta. Itse lukeudun jäkimmäiseen ryhmään, joten rullan mataluus vaatii totuttelua.

Kaikki ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Burst II Pron sivuista kuuluu koskettaessa pienoista natinaa, joka ei vaikuta käyttöön, mutta ei myöskään anna mieletöntä premium-vaikutelmaa. Lisäksi hiiren pinta kerää herkästi käytönjälkiä, mikä toki on luonnollista mattapintaiselle tuotteelle. Suurin haaste liittyy kuitenkin erottuvuuteen, sillä Burst II Pro on teknisesti pätevä, mutta markkinoilla on melkoisen monta samankaltaisia ultrakevyttä hiirtä, eikä se erotu joukosta mitenkään merkittävästi.

Turtle Beach Burst II Pro on turvallinen ja suorituskykyinen valinta kilpailulliseen pelaamiseen. Se tarjoaa mainion sensorin, erittäin kevyen rakenteen ja modernit ominaisuudet, kuten langattoman 8K-kyselynopeuden. Samalla hiiri kuitenkin jää hieman geneeriseksi kokonaisuudeksi, joka ei varsinaisesti erotu hirveästi kovassa kilpailussa.

Burst II Pro -pelihiiri tekee sen, mitä lupaa ja tekee sen hyvin. Jos etsit kevyttä ja nopeaa hiirtä ilman ylimääräistä kikkailua, Burst II Pro on kannattava valinta. Se on saatavilla mattamustana sekä -valkoisena versiona 129,99 euron hintaan.

Tekniset tiedot

Liitettävyys

2.4GHz langaton

Bluetooth

USB-A langallinen

Kaapeli

1.8m/5.9ft 8 kHz:n joustava latauskaapeli, USB-C USB-A:sta USB-A:han.

Kytkimet

TITAN-kytkin Optinen, 100 miljoonan napsautuksen elinkaari

Anturi

Owl-Eye™ 30K optinen anturi

Säädettävä nostoetäisyys

Kiihdytys: 70g

IPS-seurantanopeus: 750

Vähimmäis-DPI: 50

Suurin DPI: 30,000

Resoluutiotarkkuus: 99,8 %

USB-polling-nopeus

Jopa 8 000 Hz

NVIDIA Reflex -tuki

Kyllä

Sisäinen muisti

Kyllä

Ohjelmisto

Swarm™ II

Tuotteen paino