Bruce Waynen elämä ja teot

Muutama vuosi sitten Lego-ähky oli tosiasia. Vuoden aikana saattoi tulla useampi lisenssipeli, jotka kaikki tarjoilivat lähes samaa kaavaa eri teeman ympärillä. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ei uudista kaavaa radikaalisti, mutta silti se tuntuu tuoreelta, viihdyttävältä ja erittäin hauskalta koko perheen eepokselta.

Voihan BvS

Enpä osaa sanoa kuinka monta kertaa elämässäni olen nähnyt Martha Waynen helminauhan repeävän Crime Alleyn pimeydessä. Tuntuu, että jokainen tv-sarja ja elokuva on halunnut esittää oman visionsa Brucen elämän käännekohdasta. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight kertaa tämänkin kohtauksen, kuten kaikki muutkin tärkeät tapahtumat Lepakkomiehen elämässä – legomaisen huumorin siivittämänä.

Lopputulos on viimeistelty ja hauska yhdistelmä Arkham-pelisarjan avointa maailmaa ja taistelua sekä Lego-pelien klassista kaksinpelipohjaista etenemistä ja hupsuttelua. Yksinpelatessa hahmoja pystyy vaihtamaan lennosta tarpeen mukaan: Kissanainen availee kassakaapit, Robin vääntää lukitut ovet auki ja itse pääsankari käyttää muun muassa koukkua ja batarangia. Välillä rikotaan ympäristöjä ja kasataan apuvälineitä palikoista. Tuttua menoa Lego-pelejä pelanneille.

Kaikki alkaa aiemmin mainitulta sivukadulta, jossa Waynen perheen ainoa lapsi menettää vanhempansa. Kuuteen kappaleeseen jaettu tarina kertaa pääasiassa kaikki Batman-elokuvat aina Burtonista Schumacheriin sekä Nolanista Reevesiin, ottaen pieniä taiteellisia vapauksia tuon tuosta ja lainaten myös muusta materiaalista. Synkkä lähdemateriaali saa slapstick-komedialla kuorrutetun kerroksen päälleen, jottei homma mene liian vakavaksi. Vitsiä väännetään onnistuneesti sopivassa suhteessa animaatiohenkisen toiminnan kanssa, kun yön ritarin rinnalla Gothamia puhdistavat niin komisario Gordon, Robin, Kissanainen ja muutama muukin.

Oppia mestareilta

Kappaleiden välissä hypätään aina hieman ajassa, joten nuori Bruce-herra kasvaa pelin aikana kokeneemmaksi ja hieman harmaantuneeksi Batmaniksi. Kuten sanottu, juoni yhdistelee parhaat palat elokuvista muokaten niitä hieman. Esimerkiksi Jokerin (vuoden 1989 versio, jota leffassa tähditti Jack Nicholson) kanssa kellotornissa onkin Vicki Valen sijaan Kissanainen. Välillä vieraillaan sirkuksessa ihailemassa Dickiä, taistellaan Myrkkymurattia vastaan ja pelastetaan tavallisia kansalaisia pinteestä. Avoin maailma on päätehtävien lisäksi täynnä Arvuuttajan pulmia, kerättäviä esineitä ja DC Comicsin sarjakuvaa kunnioittavia yksityiskohtia. Sateinen, yöllinen Gotham City on upea paikka, vaikka löydettävää on jopa melkein liikaa. Päätarinan juoksee läpi reilussa kymmenessä tunnissa, mutta tekemistä jää sen jälkeen moneksi, moneksi tuokioksi.

Rocksteady on ollut mukana auttamassa kehityksessä, ja lopputuloksessa se näkyy varsinkin sulavassa (ei nyt sentään Arkhamin tasoisessa) taistelumekaniikassa, jossa isoa määrää vihollisia piestään akrobaattisilla liikkeillä ja vastaiskuilla. Erikoisliikkeet ja kombot takaavat muihin Lego-teoksiin verrattuna monipuoliset ja pätevät tappelut. Rocksteadyn vaikutteet näkyvät myös upeassa kaupunkisuunnittelussa. Kaiken kaikkiaan Legacy of the Dark Knight on erittäin uskollinen niin tanskalaiselle lelumerkille kuin DC Comicsin lähdemateriaalille.

Yhdessä puolet hitaammin

Audiovisuaalisesti teos pursuaa tunnelmaa, komeita maisemia ja eläväistä animaatiota. Hahmot, vaatteet ja ympäristöt näyttävät todella kauniilta kunnioittaen legojen autenttista muovisuutta. Jopa kankaiset viitat näyttävät aidoilta. On kuin pelaisi elävää Lego-elokuvaa! Kaikki ääninäyttelijätkin tekevät hyvää työtä, vaikkei Will Arnett olekaan äänessä. Harvoin pelit onnistuvat naurattamaan ääneen, mutta Legacy of the Dark Knight yllättää monta kertaa hölmöllä, sydämellisellä huumorillaan. Kauan eläköön Lepakkoauton päälle tuon tuosta kakkaavat siivekkäät!

Jos jotain purnattavaa jää, niin jaetun ruudun moninpelissä ruudunpäivitys putoaa puoleen 60 ruudusta sekunnissa, mutta vastapainona pelaajia ei sidota samaan lokaatioon muualla kuin päätehtävissä. Avoimessa maailmassa, tehtävien ulkopuolella voi seikkailla täysin eri nurkilla ja puuhastella omiaan, kaahata menopeleillä ja liidellä siivillä. Liikkuminen paikasta toiseen onnistuu helpoiten koukun ja viitan avulla tai sitten Lepakkoautolla turbo pohjassa kaahaten ja kaiken tuhoten. Auton saa aina kutsuttua luokseen napin painalluksella.

Batmanin kronikka

Lepakkoluolaa, asuja ja kulkupelejä pääsee lisäksi muokkaamaan. Tarjolla on niin aitoa retroa kuin tuoretta sisältöä The Batmanista. Tekemistä ja tutkimista riittää todella paljon, mutta parasta Batmanissa on ehdottomasti sen oivaltava, aidosti hauska käsikirjoitus. Hahmot heittävät pilke silmänkulmassa vitsejä, jutut ovat täynnä viittauksia filmeihin ja muutenkin tarina etenee luontevasti ajassa eteenpäin.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight on kaikin puolin kattava historiikki Bruce Waynen elämästä, teoista ja kumppaneista, TT Gamesin perheystävällisellä, hauskalla twistillä. Innostuinpa pelin ansiosta katsomaan kaikki Batman-elokuvat uudestaan, vaikka Batman & Robinin kohdalla alkoi hieman kaduttaa. Senkin camp-henkisen osion Legacy of the Dark Knight tulkitsee ilman huomautuksia. Pyhä jysäys!