Lukeminen kannattaa aina, mutta joskus liika on liikaa

Japanilaiseen rannikkokaupunkiin sijoittuva visual novel PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse kutkuttelee japanilaisen kansantaruston ja lukemisen ystäviä juuri oikeista paikoista.

Seikkailu on itsenäinen jatko-osa vuonna 2023 ilmestyneelle PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjolle. Peleillä ei ole sen kummempaa yhteyttä toisiinsa, joten jatko-osan pelaaminen ei vaadi aiemman osan tuntemusta.

Tapahtumat sijoittuvat Kami-shima-nimiselle saarelle, joka sijaitsee Japanissa, Ise-Shiman-alueella. Paikka on siis oikeasti olemassa, mutta pelin tapahtumat ovat tietysti mielikuvituksen tuotosta.

Kaikki alkaa siitä, kun nuori mies Yuza Minakuchi kohtaa sukellusretkellään merenpohjassa jotakin kammottavaa. Kun hän saapuu ystävänsä Azamin kanssa takaisin maihin, jotain hirvittävää tapahtuu pikkukylän asukkaille. Tässä vaiheessa kertoja puuttuu peliin ja palauttaa pelaajan ajassa taaksepäin hetkeen ennen sukellusreissun alkua. Ultimaattisena päämääränä on estää veristä tragediaa tapahtumasta.

Tarina koetaan usean eri hahmon näkökulmasta ja siinä pompitaan myös edestakaisin ajassa. Kauhua siinä on vähänlaisesti.

Joskus samat tarinanpätkät joutuu kokemaan useamman kerran, mikä saa homman tuntumaan puisevalta. Kun juoni viimein pääsee kunnolla vauhtiin, on se kuitenkin jännittävää seurattavaa ja täynnä yllättäviä juonenkäänteitä.

Pelaan visual novel -peliä ja valitan lukemisen määrästä

Kyseessä on siis visual novel -genreen kuuluva peli ja tämähän tarkoittaa sitä, että luettavaa riittää. En haluaisi valittaa lukemisen määrästä, mutta voi herranjestas sentään. Suurin osa ajasta vietetään nenä kirjassa, sillä itse tarinan lisäksi pelaajan täytyy lukea (ei siis ole pakko, mutta on hyvin suositeltavaa) järkyttävä määrä tekstinpätkiä hahmoista, tapahtumapaikoista, erilaisista kirouksista ja myyttisistä olennoista sekä muusta vastaavasta.

Nippelitieto japanilaisista kansantaruista on periaatteessa todella kiinnostavaa. Lukisinkin kaikki tekstinpätkät mielelläni jossain muussa tilanteessa, esimerkiksi kirjassa – en kuitenkaan videopelissä. Minun on jotenkin hirveän vaikea keskittyä teksteihin pelin tiimellyksessä, sillä se hidastaa menoa ja meininkiä ihan liikaa.

Lisäksi edetäkseen tarinassa on käytävä kaikki dialogivaihtoehdot läpi. Tämä johti omalla kohdallani siihen, että peliä täytyi pelata pienissä pätkissä. Muuten sisäistettävän tiedon valtava määrä olisi posauttanut pääni.

Mukana on myös pienimuotoista, simppeliä pulmanratkontaa. Pulmien avulla testataan miten hyvin pelaaja on seurannut tarinan tapahtumia.

Huulet mutrussa kohti pohjaa

Audiovisuaalisesti seikkailu on vähän niin ja näin. Maailma ja hahmot näyttävät hyviltä lukuunottamatta muutamia omituisia mutruhuuli-ilmeitä, joita periaatteessa kaikki hahmot jostain kumman syystä tekevät tasaisin väliajoin. Äänipuolella meno on melko hiljaista, sillä minkäänlaista ääninäyttelyä ei ole. Taustalta kuuluu luonnonääniä, kuten aaltojen suhinaa. Itse olisin kaivannut vähän enemmän panostusta tähän asiaan.

Kaiken kruunaa pieni teemaan sopiva sukellusminipeli. En ole vielä päättänyt, pidänkö kyseisestä minipelistä vai vihaanko sitä. Tarkoituksena on hillua merenpohjassa ja kerätä erilaisia simpukoita sekä muita nilviäisiä. Siinä samalla kehitetään erinäisiä taitoja kuten hengityksen pidättämistä sekä uimanopeutta. Muutamassa kohdin minipeliä on pakko pelata, jotta etenisi tarinassa, mutta suurilta osin kyse on väliaikaviihteestä.

PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse on keskivertoa parempi visual novel -peli. Se vetoaa varmasti japanilaisesta kansantarustosta kiinnostuneisiin lukijoihin, mutta kauhufaneille kokemus jää pintapuoliseksi.