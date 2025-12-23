Myyttisen vauvan maailmanvalloitus

Nice Dreamin edellinen julkaisu Before Your Eyes on yksi PlayStation VR2:n parhaista peleistä, innovatiivinen ja alustan mahdollisuudet ymmärtävä kertomus. Goodnight Universe jatkaa samoilla linjoilla, mutta tällä kertaa testiin päätyi Switch 2 -versio ilman virtuaalitodellisuuden ihmeellisyyttä.

Guuguu gaagaa

Goodnight Universe on myös tarjolla VR:lle, jolloin pelin tapahtumien kekselle putoaa virtuaalisesti. Switch 2 -version voi sen sijaan kokea perinteisenä pelinä television tai konsolin ruudun kautta, mutta jossain vaiheessa päivityksenä tuotava kameratuki (eipä ole Nintendo paljoa kameraa hyödyntänyt) mahdollistaa sen sijaan silmänseurannan, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan kontrolloida ruudun tapahtumia. Pelasi sitten miten tahansa, on Goodnight Universe ihanan omaperäinen, massasta erottuva teos.

Kryptisesti homo sapiensien alkuajoilta alkavan tarinan keskiössä on pelaajan ohjaama Isaac-vauva. Ajassa hypätään nykypäivään keskelle onnellista ydinperhettä, mutta Isaac huomaa pian omaavansa psyykkisiä kykyjä. Ylipäätänsä taaperon ajatuksenjuoksu ei ole kuusikuukautisen vauvan tasolla, vaan hänen älykkyytensä ylittää kaikki mittarit, vaikka lapsen motoriset kyvyt eivät vastaa älykkyysosamäärää.

Muista katsoa tarkkaan

Pelaaja kontrolloi Isaacin rajallisia kädentaitoja, päristelee, puree leluja, tekee valintoja ja ohjailee asioita kyvyillään. Monessa kohtauksessa seurataan vain muun perheen toimia ja kuunnellaan omaa sisäistä monologia. Goodnight Universe on melko suoraviivainen kokemus, jonka parhaat puolet ovat mielenkiintoisessa käsikirjoituksessa ja erilaisessa tavassa lähestyä pelaamista. Tietyt toiminnallisesti kohtaukset olisi tosin voinut heittää romukoppaan.

Yliluonnollisia tapahtumia ja teemoja käsittelevän tarinan edetessä tehdään erilaisia valintoja, jotka vaikuttavat hieman loppuratkaisuun. Käsikirjoituksen pääpaino on inhimillisyydessä sekä ystävyydessä. Koskettava Goodnight Universe tutkii ihmisyyden peruspilareita, vaikka osan ajasta joutuukin kärvistelemään hiiviskely- ja toimintakohtauksissa, joissa yksi virhe palauttaa tallennuspisteelle.

Jos pelaa ohjaimella, niin ruudulla siirrellään perinteistä kursoria, mutta kameran kanssa pelatessa haluamaansa valintaa tuijotetaan vankkumattomasti – tai päätä heilutellaan. Kunhan siis Switch 2 -päivitys julkaistaan, PC:llä ominaisuuden pitäisi olla jo saatavilla. Virtuaalitodellisuudessa homma toimii hyvin, ulkoisen kameran kanssa jää nähtäväksi.

Paras versio on virtuaalinen

Graafisesti peli jatkaa Before Your Eyesin linjaa, vaikka tällä kertaa pääosassa ovatkin ihmiset. Värikäs piirrosjälki toimii, animaatiojälki on miellyttävää silmälle ja kaiken kruunaa ammattimainen ääninäyttely. Isaacin äänenä toimii Lewis Pullman, ja muukin näyttelijäkaarti koostuu veteraaninäyttelijöistä. Nice Dream Games -studio luo illuusion oikeasta perheestä ja ympäristöstä, vaikka käsiteltävät teemat ovatkin osittain yliluonnollisia.

Muutaman tunnin kestävä, ensimmäisen persoonan kuvakulmasta koettava Goodnight Universe on hieno ja yllättävä tarina, jonka pääosassa on pieni vauva. Jo lähtökohta on peleille melko harvinainen, ja studion tapa kertoa yleismaailmallinen, joskin yliluonnollinen satu vakuuttaa.

Muutamat rytmityksen ongelmat ja toimintakohtaukset vievät parhaan terän kokonaisuudelta, mutta silti teos kannattaa kokea – mieluiten PSVR2:lla jos sellainen harvinaisuus vielä taloudesta löytyy – mutta perinteisenä pelinäkin se on miellyttävä tuttavuus.