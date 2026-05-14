Nyt mennään tuhatta ja sataa – taas

Forza Horizon -sarja on ollut pitkään luotettava osa Xboxin lippulaivatarjontaa. Jo kuudenteen osaan ja melkein viidentoista vuoden ikään ehtinyt päristely ei ole muuttunut radikaalisti vuosien varrella, mutta kun meno on näin kivaa, valittaminen tuntuu hitusen turhalta.

Nousevan auringon maa

Tällä kertaa Horizon-festarit siirtyvät Meksikon hiekkarannoilta kaukaisen Japanin saarivaltioon, jossa Tokion megalopoliksen monimutkaiset kadut ja huikeat pilvenpiirtäjät piirtyvät yhteen vuorten ja kirsikkapuiden kanssa. Realistista versiota maaperästä on jälleen kerran turha odottaa, mutta eräänlaisena romanttisena visiona kaikesta, mitä Japani edustaa matkalaisten sydämissä, Forza Horizon 6 on omaa luokkaansa.

Kuten aiemmissa osissa, Horizon 6 alkaa, kun uusi kuski saapuu vieraaseen maahan turistina vailla päämäärää. Virtuaaliseen käteen läntätään festivaalin ranneke, jonka arvo nousee sitä mukaan, kun pelaaja suorittaa erinäisiä tehtäviä ja tapahtumia mallikkaasti. Tuttuun tapaan aluksi alla pärisee "raihnainen" peruskiesi, jolla pärjää juuri ja juuri älyttömissä alkupään kisoissa. Muutaman takaa-ajon, driftauksen ja spektaakkelimaisen event-tapahtuman jälkeen ei kestä kuitenkaan kauaa, kun hulppeat tehopakkaukset ovat saavutettavissa.

Eteneminen seuraa hyvin tuttuja latuja, joita jokainen aiempikin Horizon-sarjan osa. Tällä saralla muutoksia tai päivityksiä ei pahemmin nähdä. Eikä siihen oikeastaan olekaan suurta tarvetta. Horizon löysi heti alkutekijöissään loistavan loopin, joka palkitsee jopa lyhyissäkin pelisessioissa. Kun autoja löytyy 500 kappaletta, ja kissanristiäisiä tuntuu löytyvän jokaiselta tienpahaselta, niin etenemisen tunteen täytyykin välittyä nopealla tahdilla. On ilahduttava tunne avata uusia kosmeettisia lisäosia, autoja tai pieniäkin palkintoja, jopa silloin, vaikka peliin ei ehtisi paneutua tunneiksi kerrallaan.

Samalla tavalla asialleen omistautuneita pelaajia juhlitaan tutulle Legends-saarella, johon pääsee vasta sitten, kun kaikki muut päätehtävät on suoritettu. Tekemistä siis riittää helposti kymmeniksi, ellei jopa sadoiksi tunneiksi. Sekin vain, jos haluaa keskittyä pelkästään itse tekemiseen. Autojen tuunaus, piilotettujen esineiden metsästäminen ja yleinen rymistely moninpelissä tekevät Forza Horizon 6:sta yhdeksi täyteen pakatuimmista peleistä, joita markkinoilta löytyy.

Simulaation ja pelihallin välimaastossa

Forza Horizon -sarja on aina elänyt simulaation ja arcade-kaahailun välimaastossa, eikä Horizon 6 muuta tätä mihinkään. Autot käyttäytyvät juuri niin epärealistisen realistisesti kuin odottaakin. Tämä tarkoittaa, että niistä erottaa sen fiiliksen, joka muskeliautosta välittyy. Jokainen kaara driftaa, liiraa ja heittäytyy vuoristopolkuja alas kuin Speed Racer -animesta, mutta silti päällimmäinen fiilis on, että tässä ollaan lähempänä totuutta kuin piirrettyjä. Tuunauksen ansiosta ajokokemuksesta saa helposti omanlaisensa, ja Japanille ominaiset driftausautot ovat oikein tervetullut lisä. Meille, jotka nauttivat ehkä naftisti hitaammasta, mutta tarkkuutta vaativasta ajamisesta, vuortenrinteitä kiemurtelevat kisat ovat helposti parasta, mitä Horizon-sarja on tarjonnut vuosikausiin.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö muitakin kisaajia ole otettu huomioon. Uusi R-Class-autoluokka erikoistuu huippunsa viritettyihin monstereihin, joilla mennään lujaa. Vaikka Japani onkin vuoristoinen saarivaltio, sen uumenista löytyy lukuisia pitkiä pätkiä, joissa voi päästellä estoitta niin nopeaan kuin sielu sietää.

Ainoastaan itse Tokio jää hitusen kunnianhimon jalkoihin. Se on kokoluokaltaan suurin autoilun keidas, jota kehittäjä Playground Games on ikinä luonut, mutta valitettavasti upeasti kuvitettu leikkikenttä jää pintapuoliseksi. Tämäkin on selitettävissä keskustelulla realismin ja hauskanpidon kompromissina. Oikea Tokio on yli 35 miljoonan ihmisen suurkaupunki, jossa ei pahemmin mennä viittäkymppiä nopeampaa. Olisi todella vaikea tehdä avoimen maailman temmellyskenttää paikasta, jossa jatkuvat tietullit ja hidasteet pistävät kisat poikki muutaman kilometrin välein.

Näin ollen Tokio on valtaosin aavekaupunki, joka viilettää ohi ääreisnäössä. Huomio pysyy täysin autoissa, jopa silloin kun pelaajat käyvät kääntymässä kuuluisissa kerääntymispaikoissa, joissa Japanin nuoriso kokoontuu esittelemään viimeisimpiä virityksiään. Nämä hetket toimivat myös moninpelin kannalta tärkeinä sosiaalisina tapauksina ja ovat huomattavasti kivempi tapa löytää tekemistä kuin loputtomien valikoiden tuijottelu.

Teknisen osaamien kärkikastia

Vaikka Forza Horizon 6 ei varsinaisesti yllätä teknisellä taituruudella, se on silti julmetun kaunis ja upeasti toteutettu kokonaisuus. Varsinkin äänimaailma on tuttuun tapaan jumalaista kuunneltavaa niin kuulokkeiden kuin kotiteatterin kautta. Autojen pärinää on ilo kuunnella, ja Japanin maaseudun pienet yksityiskohdat kääntyvät hienosti digitaaliseen fantasiamaailmaan. Jälleen kerran lopputulos on sekoitus eräänlaista rakkaudella tehtyä karikatyyriä ja puolitarkkaa totuutta. Samalla radiosta löytyvä musiikkivalikoima on erinomainen sekoitus uutta ja vanhaa, ja varsinkin paikalliset bändit ovat hienosti edustettuna. Mikään ei ole hauskempaa kuin päästellä Shinjukun kaupunginosan Babymetallin paukkuessa taustalla.

Visuaalinen puoli on hitusen hillitympi, ainakin Xbox Series X -konsolilla. Säteenseuranta on korvattu helpommin mallinettavilla screen space -heijastuksilla, ja 4K-resoluutiolla päästään vain 30 kuvan päivitysnopeuteen. Tätä korkeampi 60 fps -kuvanopeus tähtää 4K-resoluutioon kuvanparannuksen avulla. Series S -versio puolestaan tyytyy maksimissaan 1440p-resoluutioon. PC:llä puolestaan säteenseuranta on tarjolla, joskin omalla koneellani vanhemmanpuoleinen RTX 3080 Ti ei enää jaksanut tätä pyörittää tasaisesti 60 fps/1440p-asetuksilla.

Vauhdissa graafisia heikkouksia on kuitenkin melkein mahdoton huomata. Forza Horizon 6 on kaunista katsottavaa alusta loppuun, ja varsinkin monipuolinen valokuvausmoodi tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tallentaa upeita digitaalisia muistoja jokaisesta kisasta. Maailma tuntuu elävältä, kiitos pelin useiden erillisten erikoistehosteiden, jotka luovat illuusion jatkuvasta juhlasta, joka on vallannut Japanin saaren. Kirsikankukat kukkivat vaikka mikä vuodenaika olisi kyseessä, lentokoneet käyvät morjestamassa hulppean matalalla, ja jokainen kylä on täynnä pieniä yksityiskohtia tai piilotettuja maskotteja, jotka kertovat jotain sen prefektuurin historiasta. Vaikka itse kisailusta ei välittäisi tippaakaan, Forza Horizon 6 toimii eräänlaisena virtuaalisena turistimatkana, joka palkitsee uteliaat kerta toisensa jälkeen.

Tuttua herkkua faneille, loistava uusi tuttavuus tulokkaille

Forza Horizon 6 ei yllätä, kuten jo aiemmin todettu. Siitä tunnistaa sarjan parhaat puolet ja jopa heikkoudet nopeasti, eikä kumpikaan näistä ole paha asia. Vaikka se kierrättää toimivia elementtejä ja tuo takaisin alkupään sarjasta hyväksi todettuja pelimuotoja, kyseessä ei missään vaiheessa ole kyyniseltä rahastukselta haiskahtava kosmeettinen päivitys. Kaikesta huokuu rakkaus niin paikkaa kuin autoilua kohtaan, mikä puolestaan saa pelaajankin heittäytymään jopa älyttömienkin kisojen syleilyyn turhia mukisematta.

Mikäli sarjan parissa on viihtynyt ennenkin, tietää tarkalleen, mitä Forza Horizon 6:lta voi odottaa. Uudet tulokkaat, varsinkin he jotka odottavat loppuvuodesta saapuvaa PlayStation 5 -versiota, pääsevät nauttimaan sarjasta parhaimmillaan sen komeimmassa pakkauksessa. Se on tällä hetkellä paras autoilupeli, joka markkinoilta löytyy. Ainakin siihen asti, kunnes Forza Horizon 7 julkaistaan.