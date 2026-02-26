Perhedraamaa, kieroilua ja juonittelua – niistä on uusin The Sims 4 -laajennus tehty

Oletko aina halunnut elää ylhäisen aatelisen elämää The Sims 4:ssä? Minä nimittäin olen! Uuden laajennuksen myötä se on viimein mahdollista. Ei muuta kuin kruunu tiukasti päähän ja rahvasta tuomitsemaan.

The Sims 4 Dynastiat -laajennus tuo mukanaan kaikenlaista kalliiseen makuun sopivaa puuhaa ja tavaraa: uuden hulppean naapuruston, aatelisen uran sekä mahdollisuuden perustaa monisukupolvinen dynastia, eli eräänlainen perheensisäinen kerho.

Uusi maailma on nimeltään Ondarion. Alue on jo hyvin tutuksi tulleen tavan mukaan jaettu kolmeen eri naapurustoon: merirosvojen ja muiden hämäräperäisten tyyppien suosikki Verdemar, eleganssin ja pöyhkeilyn kehto Bellacorde sekä taiteen ja torielämän keskus Dambele. Naapurustoista kaksi ensimmäistä ovat saaneet inspiraationsa Euroopasta ja Välimeren seudusta, kun taas Dambele muistuttaa Länsi-Afrikan rannikkoseutuja.

Mielestäni Ondarion on kokonaisuudessaan ihan mukiinmenevä alue. Se ei lukeudu suosikkeihini, muttei myöskään inhokkeihini. Mutta jos välimerellinen meininki miellyttää, pelaaja on varmasti kuin kotonaan uudessa naapurustossa.

Kivaa perheen kera

Lisärin suurin uutuus on tietysti itse dynastiat. Tarkoituksena on perustaa perheen kesken eräänlainen kerho ja kasvattaa vaikutusvaltaa. Pelaaja pääsee valitsemaan dynastialle esimerkiksi vaakunan sekä noudatettavat arvot. Jos joku ei suostu noudattamaan perheen määräyksiä, hänet voidaan julistaa hylkiöksi. Dynastian sisällä saatetaankin nähdä aikamoisia valtakamppailuja ja juonittelua – vähän Game of Thrones -tyyliin.

Dynastiat toimivat aikalailla samalla tapaa kuin Kimppapuuhaa-lisärin mukana tulleet kerhot. Eli jos tykkää kerhoista, tykkää varmasti dynastioistakin.

Itse en ominaisuudesta niin välitä, koska pelaan yleensä yhden ainoan simin taloudella. Olisin halunnut liittää rakkaan kissani Miisan osaksi dynastiaani, mutta valitettavasti se ei ole mahdollista. Tämä on hieman ihmeellistä, sillä mielestäni mahdollisuus liittää lemmikit osaksi dynastiaa olisi ollut hyvin simimäinen ominaisuus.

Töitä, töitä, töitä

Uusi ammatti on aatelisen ura. Kyseessä on aktiivinen ura, ja sen voi aloittaa esimerkiksi ostamalla valtaistuimen omaan kotiinsa ja valitsemalla käskyn ”Aloita aatelisen ura”. Niin helppoa ja mukavaa! Aatelisena voi esimerkiksi pitää puheita ja järjestää tanssiaisia tai suorittaa aatelishankkeita, kuten esitysten pitämistä lähikouluissa. Kun taito on karttunut ja aatelisen taso noussut, on myös mahdollista pystyttää oma hovi kotiinsa ja kuunnella alamaisten murheita.

Varsinaisia työaikoja ei ole, vaan hahmo tuntuu olevan töissä melkein koko ajan. Mutta ei se haittaa, sillä rahaa tulee ovista ja ikkunoista oikeastaan tekemättä mitään. Olisipa tämä mahdollista myös oikeassa elämässä.

Miekkailu on yksi lisärin uusista taidoista. Ensi alkuun sitä harjoitellaan mätkimällä nukkeja, mutta taidon karttuessa on mahdollista haastaa toisia simejä kaksintaisteluun tai kaksintaistella ihan vain huvin vuoksi. Naapureiden mätkiminen miekoilla on takuuhauskaa ajanvietettä, ja muutenkin miekkailu sopii hyvin paketin ylhäiseen teemaan.

Jos joku sim tekee jotain tuhmaa ja kiellettyä piilossa muiden katseilta, siitä voi syntyä skandaalimainen salaisuus. Ja salaisuudet on tietysti tehty paljastettaviksi. Salaisuuksia voi kysellä toisilta simeiltä tai niitä voi myös ostaa tiedonvälittäjiltä. Kun on viimein saanut selville sen naapurin ärsyttävän pahiksen suurimman salaisuuden, on aika paljastaa se koko kansalle. Juoruilua voi harrastaa kätevästi somessa, mutta ennen tätä on tietysti syytä kiristää kohteelta kaikki mikä irti lähtee. Homma yltyy joskus aika ilkeäksi, joten hyvis-simeille se ei ehkä uppoa kovinkaan nätisti.

Prinsessaunelmia

Vaatepuolella lisäri on wannabe-prinsessan unelma. Paketista löytyy kasoittain erilaisia kruunuja ja tiaroita, mekkoja sekä muita tarpeellisia krumeluureja oman elämänsä aatelisille.

Rakentajille tarjolla on runsaasti tarvikkeita, joiden avulla voi rakentaa hulppeita kartanoita.

The Sims 4 Dynastiat -laajennus lukeutuu mielestäni lisäreiden keskikastiin. Tykkään paketin tarjoamista vaatteista ja kruunuista, ja myös skandaalit tuovat kivan lisän peliin. Dynastian perustaminen ja vaaliminen taas ei sovi pelityyliini, mutta monelle ne tuovat varmasti paljon lisää peli-iloa!