Vapise Indiana Jones, Harry Everhart on täällä!

Call of the Elder Gods on tarinavetoinen, Lovecraft-teemainen pulmaseikkailu, joka tarjoaa kelpoa aivojumppaa muutaman tunnin ajaksi.

Peli jatkaa vuonna 2020 ilmestyneen Call of the Sea -pulmailun tarinaa. Edellisen osan protagonisti Norah Everhart toimii Call of the Elder Godsissa kertojana, ja pääosassa nähdään hänen aviomiehensä Harry Everhart sekä Miskatonicin yliopiston oppilas Evangeline Drayton.

Omituiset unet ovat jo pitkään vaivanneet nuorta Evangeline Draytonia. Unissaan hän matkaa kaukaiseen maahan, jossa asustaa kosmisia olentoja. Evangeline päättää hakea apua professori Everheartilta saadakseen edes jonkinlaista selkoa siihen, mitä hänen unensa tarkoittavat. Pian kaksikko suuntaa kohti suurta seikkailua, joka on täynnä vaaroja, outoja olentoja – sekä natseja!

Ensimmäisen osan pelaaminen ensin suositeltavaa

Tapahtumat sijoittuvat joitakin vuosia ensimmäisen osan jälkeen. En itse ole pelannut Call of the Seata, joten hyppäsin uutukaisen pariin täysin ummikkona. Tarinasta saa kyllä selvää ilman aiempaa tietoa, mutta seikkailun edetessä minulle heräsi tunne, että Call of the Sean pelaaminen ennen jatko-osaa olisi hyvin suositeltavaa.

Kaiken kaikkiaan tunnelmallinen tarina on viihdyttävä, ja erityiskiitosta ansaitsee taitavasti toteutettu ääninäyttely.

Vaikka kyseessä on lovecraftmainen teos, se ei ole varsinainen kauhupeli. Mukana on joitakin kauhuelementtejä, mutta peliä ei voi kutsua pelottavaksi millään asteikolla.

Tarinan ohella Call of the Elder Godsissa keskitytään pulmien ratkaisemiseen.

Simppeli kaava

Pulmien ratkonta etenee aina saman kaavan mukaan. Ensin tutkitaan ympäristöä ja kerätään vihjeitä, jotka pelihahmo kirjaa päiväkirjaansa. Tämän jälkeen käännellään vipuja tai painellaan nappeja oikeassa järjestyksessä, ja PIM – pulma ratkeaa. Ehkä hieman yksinkertaistin, mutta perusidea toimii näin.

Vaikeustasoltaan aivopähkinät ovat keskitasoa. Mukana on muutama helpompi pulma sekä joitakin enemmän ajattelua vaativia puzzleja.

Jos ajatus jumittuu eikä tiedä, miten edetä, apuna on erinomainen vihjesysteemi, johon pääsee päävalikon kautta. Ensin ruudulle tupsahtaa hienovarainen vihje siitä, mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä. Jos aivoissa ei vieläkään ala raksuttamaan, pelaaja voi pyytää yksityiskohtaisemman vinkin. Loppujen lopuksi tarjolla onkin koko ratkaisun paljastava vaihtoehto.

Pidän näin kattavasta vihjejärjestelmästä: peli ei ainakaan jää kesken liian vaikean pulman vuoksi. Pääosassa on kuitenkin tarina, ja on mukavaa päästä kokemaan se kokonaisuudessaan – osasi sitten ajatella loogisesti tai ei.

Ulkoisesti peli näyttää tarpeeksi nätiltä, joten tarjolla on myös iloa silmille.

Call of the Elder Gods on kaikin puolin kiva, pikkuinen indiepeli. Seikkailu ei mullista maailmaa, mutta sen parissa vietetty aika ei tunnu hukkaan heitetyltä.