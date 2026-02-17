Varjojen kätköistä mullasta maan, Styx katsoo aarteitaan

Ketterä hiiviskelypeli jättää yllättävän verisen maun suuhun.

Viimeisen Thief-sarjan julkaisun jälkeen vuonna 2014 hiiviskelypelien soihtua jäi kantamaan vekkuli Styx-menninkäinen (Thiefin VR-versiota en edes laske kaanoniin). Suosiostaan huolimatta Styxien viimeiseksi osaksi jäi vuoden 2017 Styx: Shards of Darkness. Nyt pitkä odotus palkitaan, kun lähes vuosikymmenen jälkeen eloon ponnahtaa entistä upeampana Styx: Blades of Greed.

Yllätys odottaa kattoparruilla.

Valitse polkusi

Antisankarimme Styx on jälleen kerran päätynyt pulaan varasteluidensa tohinassa. Tällä kertaa hän päätyy jahtaamaan erikoisia voimia tuottavia kvartsikiteitä, joita ihmiset käyttävät voimanlähteenä tehtaissaan ja muissa laitoksissa. Sopivasti käytettynä ne tarjoavat myös Styxille itselleen lisävoimia – sekä yhteyden erikoiseen jumalolentoon.

Mahtavana ominaisuutena suuri osa toiminnasta sijoittuu avoimeen pelikenttään, jossa pelaaja voi valita polkunsa ja tavoitteensa melko vapaasti. Varsinkin toiseen osaan mennessä kaikenlaista puuhaa ja kerättävää avautuu runsaasti, mutta pelaajaa ohjataan systemaattisesti kohti avaintavoitteita, eli kvartsien keräämistä.

Liikkuminen on hieman metroidvaniamaista, sillä esimerkiksi korkeammille tasoille loikkimiseen tarvittava tarttumiskoukku avautuu käyttöön vasta myöhemmin. Alueet ovat kuitenkin alusta asti laajoja ja niiden välinen pikamatkustus tapahtuu näppärien kuumailmapalloasemien välillä, kunhan ne saa avattua käyttöönsä.

Pelaajan mieli pidetään virkeänä, sillä kartta-alueet ovat vaihtelevia vihollistensa ja teemojen puolesta. Ajoittain Styx heitetään myös lineaarisempiin jaksoihin, jotka eivät ole kuitenkaan kohtuuttoman pitkiä. Korkeuserot ovat jatkuvasti suuria, ja ketteryydestään huolimatta pudotukset ovat keskimäärin kuolettavia. Tallennus on onneksi vapaata ja kaltaiselleni töhöilijälle nopea latausaika on todella arvokas käytettävyysominaisuus.

Pikasriirtymät tapahtuvat steampunk-kuumailmapalloilla.

Valitse välineesi

Kaiken ytimessä on pelaajan vapaus käyttää erilaisia työkaluja haluamallaan tavalla. Ottaen huomioon, että kyseessä on hiiviskelypeli, keinoja vastustajan tappamiseen on harvinaisen runsaasti. Perustyövälineenä on puukko, jolla viholliset raivataan hiljaisesti pois tieltä. Tarvittaessa suoraviivaisempi puukkohippailukin onnistuu, eikä suora ottelu yksittäisten perusvastusten kanssa ole mahdoton ajatus.

Muitakin leluja riittää: nuolilla vastustajat voi hoidella etänä, ansoilla taas nurkista kurkistellen. Isoimmat körmyt vaativat useampia osumia, mutta onneksi heidän kohdallaan tarjolla on lähes aina hedelmäkoreja myrkytettäväksi tai heikosti kiinnitettyjä kontteja keinumassa katossa. Alueet ovat täynnä erilaisia kaappeja ja muita piilopaikkoja lymyiltäväksi.

Pian käyttöön avautuu myös psyykkisiä taitoja, jotka kuluttavat hahmon hehku-resurssia. Näkymättömyys ratkaisee usein tiukat paikat, mielenhallinnan avulla viholliset taas voi laittaa vaikka heittäytymään kielekkeeltä. Jokaiseen tilanteeseen löytyy aina useita erilaisia lähestymistapoja hiljaisesta todella väkivaltaiseen.

Näkötaito on jatkuvassa käytössä.

Valitse väkivalta

Hiiviskelypeliksi Styx: Blades of Greed on kovin väkivaltainen. Jos Thief-sarjassa väkivallattomuus on jopa periaatteellista, kannattaa Styxissä tällaiset ajatukset jättää sikseen. Ollakseen hitusen komediallinen rosmotarina on psykopaattinen massamurhaaminen usein kerta kaikkiaan helpoin tapa edetä pelissä. Haluaisin kovasti jättää siviilit rauhaan, mutta apua kiljuvina huomionherättäjinä ainoa järkevä tapa edetä turvallisesti on lahdata jok'ikinen heistä hiljaiseksi.

Verisestä sivumausta huolimatta julkaisu jättää oikein hyvän maun suuhun. Avoimien pelialueiden, juonta kuljettavien välitehtävien ja sopivan hirtehisten välianimaatioiden rytmitys toimii erinomaisesti. Juonesta voi olla montaa mieltä, mutta mitenkään aivan sietämättömän kelvoton tekosyy seikkailulle se ei ole.

Ilahduttavasti lopputulos on tasapainoinen ja jatkaa sarjan ja genren kunniakasta polkua modernilla käyttöliittymällä ja sujuvalla toiminnalla varustettuna. Pienenä huomiona PC-pelaajillekin ohjaimen käyttö on käytännössä pakollista. Näppäimistöpohjaista pelaamista toki tuetaan, mutta siirryin peliohjaimeen noin kymmenen minuutin kuluttua. Tämän jälkeen toiminta soljui kuin veitsi vartijan kurkulla.