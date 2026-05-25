Viiden tähden resurssintäyteinen avaruusseikkailu

Monipuolinen simulaattori, roolipeli ja strategiapeli avaruudessa vakuuttaa.

Mistä on pienet avaruusseikkailut tehty? Otetaan monta kourallista Rimworldia, hyppysellinen Oxygen Not Includedia ja muutama lusikallinen FTL: Faster Than Lightia. Ravistetaan, jäähdytetään absoluuttiseen nollapisteeseen ja nautitaan pitkin huikkauksin. Kuuden vuoden odotus Early Accessista on päättynyt.

Tässä vaiheessa meteorin osuma ei pistänyt vielä aivan kaikkea sekaisin.

Siirtäkää energiat suojakenttiin

Avaruus, tuo yllättävän aktiivinen korpimaa. Neljän avaruussankarin pieni alus heitetään tyhjiöön seikkailemaan, muttei onneksi aivan tyhjin käsin. Avaruusaluksessa on riittävästi potkua ylläpitoon, hyperhyppyyn ja pieneen valmistukseen, joilla tarina pääsee käyntiin.

Tutoriaali vaikuttaa pitkän puuduttavalta, mutta sen suorittaminen palkitaan, sillä toimivassa aluksessa riittää manageerattavaa. Aluksessa mallinnetaan happi- ja hiilidioksiditasot, lämpötila, savupitoisuudet ja jopa huoneiden mukavuusaste. Kaikille näistä on oma näkymänsä.

Minimalistisen grafiikan ei pidä antaa hämätä, sillä kyseessä on melkoinen The Sims -henkinen simulaattori, jossa miehistö on pidettävä elossa, mielellään jopa tyytyväisenä. Jokaisesta avaruuspersoonasta löytyy valikkokaupalla tietoja, jotka kertovat heidän tilanteestaan nälästä naapurihytin misulta saatuihin pakkeihin. Siinä sivussa pitäisi laajentaa alusta ja tutkia aurinkokuntien ihmeitä.

Aagh, burn it with fire!

Eristäkää ilmalukot

Vaikka ensivaikutelma on monimutkainen, konkretisoituvat perusteet nopeasti erilaisiin rutiineihin. Astronautteja ei tarvitse mikromanageroida, vaan oletuksena he puuhaavat harvinaisen systemaattisen järkeviä toimia aluksen pitämiseksi kasassa. Ilman mitään pelaajan interventiota miehistölle määritellään työ-, vapaa- ja nukkumisajat sekä taitojen mukaan määrittyvät työskentelyprioriteetit.

Tarvittaessa jokaisen yksilön tai sukkulan voi ottaa suoraan komentoonsa, mille on käyttöä erityisesti taistelussa, tulipaloissa tai muissa kriisitilanteissa. Näitä tulee vastaan niin vahingossa kuin tarkoituksella. Useat sektorit ovat asteroidien riivaamia, joista aina muutama pääsee lähitorjuntatykkien läpi. Myös muut vaarat syklisesti kuumentuvasta auringosta avaruusolentoihin uhkaavat pelaajaa.

Selviytyminen ei onnistu pelkästään kököttämällä aluksen suojissa, vaan tärkeimmät resurssit löytyvät louhittavista asteroideista ja erityisesti hylätyistä aluksista. Jälkimmäiset ovat keskimäärin jonkinlaisten olentojen tai robottien asuttamia. Ufotkin tottelevat luoteja, mutta lähikontaktissa sairastupa kutsuu herkästi.

Avaruus on varsin asutettu, joten vuorovaikutusta, tehtäviä ja kaupankäyntiä erilaisten ryhmittymien kanssa riittää. Pelaajaa pusketaan eteenpäin taustalla pyörivän pääjuonen ohjaamaan suuntaan, mutta tämä on ennemmin mauste kuin pääruoka. Halutessaan pelaaja voi tutkia avaruutta vapaasti ja vaikka tappaa kaikki. Toisaalta helpommilla vaikeusasteilla seikkailustaan voi tehdä kevyen The Sims -simulaattorin keskittymällä aluksen tuunailuun ja visuaaliseen ilmeeseen.

Hyppy kohti tuntematonta.

Seikkailu meitä odottaa

Pitkä matka ennakkojulkaisussa on tehnyt terää, sillä lopputulos on hyvin viimeistelty. Space Haven on monimutkainen viritys, mutta se toimii harvinaisen sujuvasti myös automaattisilla asetuksilla. Kunhan aivan akuuttia kriisiä ei ole päällä, voi ajan antaa rullata pikavauhdilla. Peli jopa jarruttaa ajan normaaliksi tulipalon kaltaisissa tilanteissa, jotka vaativat pelaajan huomiota.

Seikkailu rytmittyy mukavasti intensiivisemmiksi jaksoiksi, kun asteroidin osuma hörppää ilmat ulos ja samalla katkaisee sähköt koko aluksesta. Toisaalta rauhallinen uusien komponenttien tutkiminen, avaruudesta löytyvien aarteiden louhiminen ja aluksen laajentaminen on oikein kelvollista pelaamista itsessään.

Onko kyseessä sitten simulaattori, roolipeli vai strategiapeli? Loppujen lopuksi vähän kaikkia näistä, vaikkakin vaikeusastetta tuunaamalla minmaxauksen tarvetta on helppoa säätää. Valitse siis oma seikkailusi ja hyppää tutkimaan avaruutta!