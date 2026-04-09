Oraakkeli valaisee pelibisneksen luolia

Jyri Jokisen blogi

IT-jätti Oracle irtisanoi kohteliaasti 30000 työntekijää aamukuudelta lähetetyllä sähköpostilla. Tämä saattaa kuulostaa kuivalta talousuutiselta, mutta aihe liippaa läheltä pelialaakin. Meillä on tapana nähdä konsolisodat teraflopseina ja yksinoikeuspeleinä, mutta todellinen taistelu on siirtynyt jo ajat sitten palvelinhuoneisiin.

Torpparit ja talolliset

No mistä tässä on pohjimmiltaan kyse? Pilvihän on läsnä kaikkialla: digitaalinen jakelu perustuu valtavien tietomassojen liikutteluun, verkkopelit vaativat viiveettömiä yhteyksiä ja jossain ne peliprofiilit ja -tallennuksetkin majailevat.

Tunnetusti Microsoft omistaa jotain puolet maailman pilvestä. Kun Xbox käyttää pilvipalveluita, raha siirtyy taskusta toiseen. He ovat maanomistajia, jotka voivat skaalata tilauspalveluitaan lähes omakustannushintaan. (No okei, konsernin kirjanpito on vähän monimutkaisempaa, mutta yksinkertaistettuna näin.)

Kaikki siirtyy vähitellen pilveen, etenkin Microsoft haluaa kaikki laitteet kiinni Azureen

Sony taas on perinteinen laitevalmistaja, jolla ei ole omaa globaalia infraa. Se on "pilvivuokralainen", joka ostaa kapasiteettinsa ulkopuolelta — ja mikä hassuinta — usein juuri Microsoftilta. Oraclen tempaus kertoo siitä, että pilvibisneksen hullut vuodet ovat ohi, kasvukäyrä alkaa taittua ja markkinaosuuden haalimisesta siirrytään katteen kyttäämiseen. Tällöin joko kuluja karsitaan tai vuokrat nousevat. Tai molempia.

What's in it for me?

Pilvi ei ole ilmaista, vaikka siltä voi tuntua tiedostoja OneDriveen hillotessa tai kun Gmail-sähköposti täyttyy huolettomasti mainosviesteistä. Microsoftin pilviosastolla halutaan tietysti tehdä tulosta, ja se voi tarkoittaa hintojen nousua. Yhdistetään tähän vielä AI-buumi, joka tekee raudasta kallimpaa, niin juhlat ovat valmiina käynnistymään.

Spider-Manin pyörittäminen palvelinsaleissa ei ole halpaa, mutta Sony tekee sitä silti

Jos infrastruktuurin hinta nousee, Sonylla on kolme huonoa vaihtoehtoa:

Nostaa PS Plussan hintaa (pelaajat tykkäävät)

Tinkiä omista marginaaleistaan (sijoittajat tykkäävät)

Karsia palveluista ja/tai teknologian kehittymisestä (kaikki tykkäävät)

Oraclen liikkeet vihjaavat, että digitaalinen kiinteistömarkkina voi olla kallistumassa. Microsoftille tämä on vain yksi tiistai, mutta Sonylle se saattaa tarkoittaa hyvin kalliita strategisia valintoja lähivuosina. Kyse ei ole siitä, etteikö Sony osaisi tehdä pelejä. Kyse on siitä, onko heillä varaa asua naapurin (Microsoftin) takapihalla enää pitkään.

Toisaalta...

Oraclen peliliikkeet voivat olla myös merkki paineesta pudottaa hintoja. Pilvi on pohjimmiltaan bulkkia, jolloin erottautuminen kilpailijoista on äärimmäisen haastavaa. Ehkä hinta on ainoa keino saada pidettyä omat asiakkaat ja varastaa niitä kaverilta. Jos infralla ei voi tehdä massiivisia voittoja, täytyy lisäarvo tuottaa muulla tavalla. Microsoft ei ole varsinaisesti loistanut menestyksekkäänä pelijulkaisijana, mutta se ei ole ollut sille elinehto, kun Azure on printannut rahaa. Mutta entä jos printteri tukkiutuu?

Antiikin oraakkeli oli legendaarisen vaikea tulkita, ja nykypäivän oraakkelin siirtojen pitkän aikavälin vaikutuksista on ihan yhtä helppoa vetää johtopäätöksiä. Mutta ehkä tässä kohtaa on aiheellista kysyä, mikä takaa menestyksen pelibisneksessä? Onko laatupeli tulevaisuudessakin tärkein kilpailutekijä, vai ratkaiseeko se, kenellä on varaa pitää valot päällä palvelinhuoneessa?