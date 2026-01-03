Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

KonsoliFIN Podcast #225: GOTY – Loistavan pelivuoden tilinpäätös
Lähettänyt La 03.01.2026 - 10:00 käyttäjä Niko Lähteenmäki

Vuoden viimeistä (ja samalla ensimmäistä) viedään! Juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!

Aloitamme juttutuokion käymällä hiukan läpi tämän vuoden The Game Awardsien pelipaljastuksia. Lisäksi keskustellaan alaa kuohuttaneista ilmiöistä ja kerrataan, mitkäs ne vuoden mieleenpainuvimmat leffat ja sarjat olivatkaan!

Mediakörnerin sijaan tänään keskustellaan odotetusti myös vuoden parhaista peleistä. Vihjeitä voi halutessaan poimia käsitellyt pelit -listauksesta, ja pienenä spoilerina kerrottakoon, että Nikon ja Petrin listat eivät voisi juuri enempää poiketa toisistaan.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 29.12.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska
Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Katso videoversio YouTubesta tai kuuntele jakso Spotifysta tai Apple Podcastista!

Kysymyksiä voi lähettää:

Osallistujat: 
Niko Lähteenmäki
Petri Leskinen
Foorumi-ketju: 
https://forum.konsolifin.net/forums/podcast.322/

Käsitellyt pelit: 
Ghost of Yōtei
Clair Obscur: Expedition 33
SHINOBI: Art of Vengeance
Earthion
Terminator 2D: NO FATE
Mortal Kombat: Legacy Kollection
​​​​​​​Blue Prince
The Séance of Blake Manor
The Roottrees are Dead
Dispatch
Split Fiction

