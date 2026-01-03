KonsoliFIN Podcast #225: GOTY – Loistavan pelivuoden tilinpäätös

Vuoden viimeistä (ja samalla ensimmäistä) viedään! Juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!

Aloitamme juttutuokion käymällä hiukan läpi tämän vuoden The Game Awardsien pelipaljastuksia. Lisäksi keskustellaan alaa kuohuttaneista ilmiöistä ja kerrataan, mitkäs ne vuoden mieleenpainuvimmat leffat ja sarjat olivatkaan!

Mediakörnerin sijaan tänään keskustellaan odotetusti myös vuoden parhaista peleistä. Vihjeitä voi halutessaan poimia käsitellyt pelit -listauksesta, ja pienenä spoilerina kerrottakoon, että Nikon ja Petrin listat eivät voisi juuri enempää poiketa toisistaan.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 29.12.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Katso videoversio YouTubesta tai kuuntele jakso Spotifysta tai Apple Podcastista!

Kysymyksiä voi lähettää: