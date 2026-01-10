Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

KonsoliFIN Podcast #225.5: Pelaaminen kuuluu kaikille! (vieraana TikTok- ja Instagram-vaikuttaja saarara)
Lähettänyt La 10.01.2026 - 11:00 käyttäjä Niko Lähteenmäki

Aloitetaan vuosi vierailulla, vieläpä Helsingin Oodi-kirjaston upeassa podcast-studiossa! Tällä kertaa vieraaksi saapuu TikTok- ja Instagram-vaikuttaja saarara! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Jakson ensimmäisellä puoliskolla Saara kertoo vaikuttajauransa alkutaipaleesta ja siitä, miten kaikki alkoi. Lisäksi keskustellaan hieman vaikuttajana olemisen iloista ja haittapuolista sekä algoritmeistä, palautteista ja vähän muustakin.

Mediakörnerissä puolestaan diskuteerataan tänään erityisesti Kingdom Come: Deliverance II:sta ja siitä, onko vähemmän roolipelien parissa aikaa viettävien ylipäätään mahdollista oppia kyseisen teoksen laaja-alaisia saloja. Niko ja Saara laittoivat myös vuoden 2025 parhaat pelit nippuun kunkin panelistin Top 5 -listauksilla.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 8.1.2026.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska
Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Kuuntele jakso Spotifysta tai Apple Podcastista! Videoversiota ei tällä kertaa ole valitettavasti saatavilla.

Saaran somet:

Kysymyksiä voi lähettää:

Osallistujat: 
Niko Lähteenmäki
Foorumi-ketju: 
https://forum.konsolifin.net/forums/podcast.322/

Käsitellyt pelit: 
Kingdom Come: Deliverance II
Ghost of Yōtei
Clair Obscur: Expedition 33
SHINOBI: Art of Vengeance
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Death Stranding 2: On the Beach
Dispatch
Earthion
Terminator 2D: NO FATE
Split Fiction
Tombi! Special Edition
Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition
Vieraat: 
saarara

Pelikeskustelu

