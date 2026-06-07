007 First Light saa reilusti lisäsisältöä ensimmäisen vuotensa aikana

IO Interactive on paljastanut suunnitelmiaan 007 First Lightin varalle.
Bondin nuoruusvuosiin loikkaava 007 First Light julkaistiin toukokuun lopussa varsin positiivisen palautteen kera, vieläpä niin kriitikoilta kuin pelaajiltakin. On siis luonnollista, että IO Interactive haluaa tukea peliä jatkossakin aktiivisesti, nyt ensimmäisen vuoden suunnitelmat ovat jotakuinkin selvillä.
Suunnitelmissa on ainakin Bondin ympäri maapalloa vieviä uusia haastetehtäviä, G2-älylasivimpain, New Game+ -kampanja, graafisia parannuksia PC:lle sekä Nintendo-fanien hartaasti odottelema Switch 2 -versio. Lenny Kravitz tekee myös paluun Bawmana uudessa tehtäväkokonaisuudessa.
007 First Light on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle, kohta siis myös Switch 2:lle.