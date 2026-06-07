Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

007 First Light saa reilusti lisäsisältöä ensimmäisen vuotensa aikana
Lähettänyt Su 07.06.2026 - 14:11 käyttäjä Jaakko Herranen

IO Interactive on paljastanut suunnitelmiaan 007 First Lightin varalle.

Bondin nuoruusvuosiin loikkaava 007 First Light julkaistiin toukokuun lopussa varsin positiivisen palautteen kera, vieläpä niin kriitikoilta kuin pelaajiltakin. On siis luonnollista, että IO Interactive haluaa tukea peliä jatkossakin aktiivisesti, nyt ensimmäisen vuoden suunnitelmat ovat jotakuinkin selvillä.

Suunnitelmissa on ainakin Bondin ympäri maapalloa vieviä uusia haastetehtäviä, G2-älylasivimpain, New Game+ -kampanja, graafisia parannuksia PC:lle sekä Nintendo-fanien hartaasti odottelema Switch 2 -versio. Lenny Kravitz tekee myös paluun Bawmana uudessa tehtäväkokonaisuudessa.

007 First Light on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle, kohta siis myös Switch 2:lle.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
007 First Light
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
IO Interactive
Julkaisijat: 
IO Interactive
Lähde: 
VGC

Pelikeskustelu

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic