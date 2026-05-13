Älä pudota uudenkarheaa Steam-ohjaintasi – muuten se kiljaisee

Valve Corporationin uudenkarheasta Steam Controllerista paljastui epätavallinen ominaisuus.

Ohjaimen ensimmäiset tilaajat ovat alkaneet pikkuhiljaa saamaan tuotteitaan. Nyt käyttäjät ovat kuitenkin raportoineet erikoisesta ääniefektistä liittyen ohjaimen pudottamiseen. Kapula nimittäin päästää "vapaapudotuksen" aikana Wilhelm Scream -kiljaisun, eli jo vuosikymmeniä elokuvissa esiintyneen kuuluisan huudahduksen, joka tuli tunnetuksi muun muassa Tähtien sota- ja Indiana Jones -elokuvista.

Videopelisivusto VGC:n väki testasi ominaisuutta käytännössä ja onnistuikin todentamaan sen faktaksi, mutta samaan hengenvetoon saitti suosittelee pudottamaan ohjaimen pehmeälle alustalle isomman vahingon välttämiseksi. Jotta ääniefektin saisi kuulumaan, täytyy käyttäjän tietokone olla ensiksi Steam Big Picture -tilassa, jonka jälkeen päävalikossa ollessa ohjaimen pudottaminen triggeröi kiljaisuefektin satunnaisesti. Steam Controller ei suinkaan sisällä sisäistä kaiutinta, vaan äänen tuottaa ohjaimen sisäinen haptinen värinä, vähän Nintendon tekemän HD Rumblen tapaan.

Steam Controller julkaistiin Valven verkkokaupassa 4. päivä toukokuuta 99 euron hintaan, ja kauppa on odotetusti käynyt kuin häkä. Tällä hetkellä tuote on siis loppuunmyyty, mutta Steam-käyttäjät voivat lisätä itsensä varauslistaan palveluun kirjautumalla. Valve on luvannut lähettää tuotteet ohjaimennälkäisille asiakkaille varausten saapumisjärjestyksessä.

