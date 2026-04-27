Alien: Isolation 2 palasi pinnalle – Sega julkaisi arvoituksellisen kiusoittelun pitkän hiljaisuuden jälkeen
Lähettänyt Ma 27.04.2026 - 12:58 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Alien: Isolation 2 sai ensimmäisen uuden elonmerkkinsä.

Sega julkaisi lyhyen kiusoittelutrailerin, joka vihjaa Alien: Isolation 2 -pelistä saatavan pian lisätietoja. Noin 25 sekunnin mittainen “False Sense of Security” -video (katsottavissa alta, ja yltä) julkaistiin Segan sekä Creative Assemblyn kanavilla. Tummasävyinen pätkä näyttää oven avautuvan sateiseen ulkotilaan sekä vilauksen tutusta hätäpuhelinkopista, joka toimii alkuperäispelin tallennuspisteenä.

Lisätietoja ei vielä annettu, mutta videon kuvauksessa viitataan “valheelliseen turvallisuuden tunteeseen”, mikä linkittyy pelin ikoniseen selviytymiskauhuun.

Alkuperäinen Alien: Isolation julkaistiin vuonna 2014, ja jatko-osan vahvistettiin olevan kehityksessä pelin 10-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 2024. Sen jälkeen projekti on pysynyt pitkälti hiljaisena, tähän asti.

Tietojen mukaan Alien: Isolation 2 rakennetaan Unreal Engine 5 -pelimoottorilla. Julkaisuaikataulua ei ole kerrottu, mutta uusi kiusoitteluvideo vihjaa lisäpaljastuksia nähtävän lähitulevaisuudessa.

Pelit: 
Alien: Isolation
Julkaisijat: 
SEGA
Lähde: 
Youtube @SEGA_West

