Amazonin God of War -sarja sai vihdoin Kratoksensa – näyttelijällä jo aiempia kytköksiä sarjan peleihin

Amazon on paljastanut varsin olennaisia lisätietoja tulevasta God of War -sarjastaan.
Legendaarisen Kratoksen raivoa tulkitsee tulevassa sarjassa Remember the Titansista ja Sons of Anarchystä tuttu Ryan Hurst. Raamikkaalla miehellä on jo valmiiksi pienimuotoisia yhteyksiä God of War -universumiin, kuultiinhan tämän murahtelua jo God of War Ragnarökissä (arvostelu) Thorin roolissa.
Tuleva God of War -sarja seurailee tarinansa puolesta pelien jalanjäljissä. Kratoksen ja Atreuksen edesottamuksia työstävät Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions sekä Tall Ship Productions. Kaksi ensimmäistä jaksoa ohjaa Emmy-voittaja Frederick E.O. Toye. Showrunnerina ja käsikirjoittajan hääräilee Ronald D. Moore.
God of War -sarjan ilmestymisaikataulusta ei ole tällä haavaa tietoa.