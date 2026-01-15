Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Amazonin God of War -sarja sai vihdoin Kratoksensa – näyttelijällä jo aiempia kytköksiä sarjan peleihin
Lähettänyt To 15.01.2026 - 17:44 käyttäjä Jaakko Herranen

Amazon on paljastanut varsin olennaisia lisätietoja tulevasta God of War -sarjastaan.

Legendaarisen Kratoksen raivoa tulkitsee tulevassa sarjassa Remember the Titansista ja Sons of Anarchystä tuttu Ryan Hurst. Raamikkaalla miehellä on jo valmiiksi pienimuotoisia yhteyksiä God of War -universumiin, kuultiinhan tämän murahtelua jo God of War Ragnarökissä (arvostelu) Thorin roolissa.

Tuleva God of War -sarja seurailee tarinansa puolesta pelien jalanjäljissä. Kratoksen ja Atreuksen edesottamuksia työstävät Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions sekä Tall Ship Productions. Kaksi ensimmäistä jaksoa ohjaa Emmy-voittaja Frederick E.O. Toye. Showrunnerina ja käsikirjoittajan hääräilee Ronald D. Moore.

God of War -sarjan ilmestymisaikataulusta ei ole tällä haavaa tietoa.

Image

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
God of War
God of War (2018)
God of War Ragnarök
Alustat: 
Elokuvat ja tv-sarjat
Studiot: 
Sony Santa Monica
Julkaisijat: 
Sony Interactive Entertainment
PlayStation Studios
Henkilö: 
Ryan Hurst
Lähde: 
Amazon

Pelikeskustelu

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic