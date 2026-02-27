Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

peli, uutinen, peliuutinen, amazon, god of war

Amazonin God of War -televisiosarja etenee – ensimmäinen kuva Kratoksesta ja Atreuysta julki
Lähettänyt Pe 27.02.2026 - 21:24 käyttäjä Jaakko Herranen

Amazon on julkaissut pienen maistiaisen siitä, mitä tuleva God of War -sarja tulee olemaan.

Ensimmäisessä kuvassa nähdään Ryan Hurstin tulkitsema päähahmo Kratos sekä tämän poika Atreus Callum Vinsonin roolittamana. Meininki näyttäisi tämän yhden otoksen perusteella varsin uskollisesta norskimytologiaa sivuavalle vuoden 2018 God of War -seikkailulle. Toinenkin kausi sarjalle on jo luvattu, vaikka ensimmäisenkin tuotanto on vielä alkutekijöissään.

Lisää aiheesta:

Sarjan muissa rooleissa nähdään Ed Skrein (Baldur), Teresa Palmer (Sif), Mandy Patinkin (Odin), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Alastair Duncan (Mimir), Max Parker (Heimdall), Danny Woodburn (Brok) sekä Jeff Gulka (Sindri).

God of Warin julkaisuajankohta ei ole vielä selvillä.

