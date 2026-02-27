Amazonin God of War -televisiosarja etenee – ensimmäinen kuva Kratoksesta ja Atreuysta julki

Amazon on julkaissut pienen maistiaisen siitä, mitä tuleva God of War -sarja tulee olemaan.
Ensimmäisessä kuvassa nähdään Ryan Hurstin tulkitsema päähahmo Kratos sekä tämän poika Atreus Callum Vinsonin roolittamana. Meininki näyttäisi tämän yhden otoksen perusteella varsin uskollisesta norskimytologiaa sivuavalle vuoden 2018 God of War -seikkailulle. Toinenkin kausi sarjalle on jo luvattu, vaikka ensimmäisenkin tuotanto on vielä alkutekijöissään.
Lisää aiheesta:
- Arvostelussa God of War
- Arvostelussa God of War II
- Arvostelussa God of War III
- Arvostelussa God of War Ragnarök
- Arvostelussa God of War (PS4)
- Arvostelussa God of War (PC)
Sarjan muissa rooleissa nähdään Ed Skrein (Baldur), Teresa Palmer (Sif), Mandy Patinkin (Odin), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Alastair Duncan (Mimir), Max Parker (Heimdall), Danny Woodburn (Brok) sekä Jeff Gulka (Sindri).
God of Warin julkaisuajankohta ei ole vielä selvillä.