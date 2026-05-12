Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Arc Raiders, peli, päivitys, peliuutinen

ARC Raiders korjasi ärsyttäneen bugiongelman – kadonneet taitopisteet palautetaan pelaajille
Lähettänyt Ti 12.05.2026 - 15:21 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

ARC Raiders sai uuden päivityksen, joka korjaa pelaajien kadonneisiin taitopisteisiin liittyneen ongelman.

Embark Studios on julkaissut päivityksen ARC Raiders -keräilyräiskintään. Päivityksen tärkein korjaus liittyy Expedition-järjestelmään, jossa osa pelaajista ei saanut ansaitsemiaan skill pointseja eli taitopisteitä kolmannen Expedition-kauden päätyttyä 11. toukokuuta.

Expeditionit ovat pelin pitkäkestoisia projekteja, joissa pelaajat voivat nollata etenemisensä saadakseen pysyviä palkintoja. Expedition Window -vaiheen aikana oli mahdollista ansaita jopa viisi ylimääräistä taitopistettä, mutta bugi esti joidenkin palkintojen jakamisen.

Lue arvostelu: Se on maraton, ei sprintti

Embark Studios kertoo korjanneensa ongelman, ja puuttuvat taitopisteet toimitetaan jäljellä oleville vaikuttuneille tileille lähiaikoina.

Varsinainen ARC Raiders -päivitys on muuten melko pieni, mutta se tuo mukanaan myös uuden kauppakierron sekä Castaway Set -esinekokonaisuuden.

Lisää aiheesta:

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
ARC Raiders
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Embark Studios
Julkaisijat: 
Nexon
Lähde: 
ARC Raiders (kotisivu)

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic