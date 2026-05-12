ARC Raiders korjasi ärsyttäneen bugiongelman – kadonneet taitopisteet palautetaan pelaajille

ARC Raiders sai uuden päivityksen, joka korjaa pelaajien kadonneisiin taitopisteisiin liittyneen ongelman.
Embark Studios on julkaissut päivityksen ARC Raiders -keräilyräiskintään. Päivityksen tärkein korjaus liittyy Expedition-järjestelmään, jossa osa pelaajista ei saanut ansaitsemiaan skill pointseja eli taitopisteitä kolmannen Expedition-kauden päätyttyä 11. toukokuuta.
Expeditionit ovat pelin pitkäkestoisia projekteja, joissa pelaajat voivat nollata etenemisensä saadakseen pysyviä palkintoja. Expedition Window -vaiheen aikana oli mahdollista ansaita jopa viisi ylimääräistä taitopistettä, mutta bugi esti joidenkin palkintojen jakamisen.
Lue arvostelu: Se on maraton, ei sprintti
Embark Studios kertoo korjanneensa ongelman, ja puuttuvat taitopisteet toimitetaan jäljellä oleville vaikuttuneille tileille lähiaikoina.
Varsinainen ARC Raiders -päivitys on muuten melko pieni, mutta se tuo mukanaan myös uuden kauppakierron sekä Castaway Set -esinekokonaisuuden.
Lisää aiheesta: