Assassin's Creed Shadows päivittyi – PS5 Pro saa PSSR 2 -tuen, uusia ominaisuuksia kaikille alustoille

Assassin's Creed Shadows on saanut merkittävän päivityksen, joka tuo graafisia parannuksia, uuden aseen kaikille pelaajille sekä lisää pelattavuusparannuksia.

Ubisoft on julkaissut uuden päivityksen Assassin's Creed Shadows -toimintaseikkailulle. Päivityksen keskiössä on erityisesti PlayStation 5 Pro -version uusi PlayStation Spectral Super Resolution 2 -tuki, joka parantaa kuvanlaatua ja suorituskykyä kaikissa grafiikkatiloissa. PSSR 2 -päivitys tuo mukanaan entistä tarkemman kuvan, paremman dynaamisen resoluution sekä visuaalisesti näyttävämmät valot, varjot ja kasvillisuuden säteenseurannan ansiosta.

Sisällöllisesti päivitys avaa aiemmin Claws of Awaji -lisäosaan kuuluneen bo-sauva-aseen nyt kaikille pelaajille. Monipuolinen ase mahdollistaa uudenlaisia taistelutyylejä sekä lähietäisyydeltä että hieman kauempaa.

Lisäksi Nintendo Switch 2 -versio saa nyt tuen näppäimistölle ja hiirelle, mikä tuo lisää tarkkuutta ohjaukseen. Päivitys sisältää myös useita bugikorjauksia ja yleisiä pelattavuusparannuksia kaikilla alustoilla.

Assassin's Creed Shadows sijoittuu 1500-luvun Japaniin ja seuraa kahta päähenkilöä, shinobi Naoeta ja samurai Yasukea, keskellä maan myrskyisää yhdistymisen aikakautta. Peli on saatavilla PS5:lle, Xbox Series X/S:lle, Switch 2:lle, PC:lle sekä Macille, ja se sisältyy myös Ubisoft+ -palveluun.

