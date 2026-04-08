Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Assassin's Creed Shadows, peli, peliuutinen, päivitys

Assassin's Creed Shadows päivittyi – PS5 Pro saa PSSR 2 -tuen, uusia ominaisuuksia kaikille alustoille
Lähettänyt Ke 08.04.2026 - 17:24 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Assassin's Creed Shadows on saanut merkittävän päivityksen, joka tuo graafisia parannuksia, uuden aseen kaikille pelaajille sekä lisää pelattavuusparannuksia.

Ubisoft on julkaissut uuden päivityksen Assassin's Creed Shadows -toimintaseikkailulle. Päivityksen keskiössä on erityisesti PlayStation 5 Pro -version uusi PlayStation Spectral Super Resolution 2 -tuki, joka parantaa kuvanlaatua ja suorituskykyä kaikissa grafiikkatiloissa. PSSR 2 -päivitys tuo mukanaan entistä tarkemman kuvan, paremman dynaamisen resoluution sekä visuaalisesti näyttävämmät valot, varjot ja kasvillisuuden säteenseurannan ansiosta.

Sisällöllisesti päivitys avaa aiemmin Claws of Awaji -lisäosaan kuuluneen bo-sauva-aseen nyt kaikille pelaajille. Monipuolinen ase mahdollistaa uudenlaisia taistelutyylejä sekä lähietäisyydeltä että hieman kauempaa.

Lisäksi Nintendo Switch 2 -versio saa nyt tuen näppäimistölle ja hiirelle, mikä tuo lisää tarkkuutta ohjaukseen. Päivitys sisältää myös useita bugikorjauksia ja yleisiä pelattavuusparannuksia kaikilla alustoilla.

Assassin's Creed Shadows sijoittuu 1500-luvun Japaniin ja seuraa kahta päähenkilöä, shinobi Naoeta ja samurai Yasukea, keskellä maan myrskyisää yhdistymisen aikakautta. Peli on saatavilla PS5:lle, Xbox Series X/S:lle, Switch 2:lle, PC:lle sekä Macille, ja se sisältyy myös Ubisoft+ -palveluun.

Lue KonsoliFINin Assassin's Creed Shadows -arvostelu: Salamurhaajien killan kaukomatka Japaniin tarjoaa kauneutta ja kauheuksia

Pelit: 
Assassin's Creed Shadows
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Mac
Lähde: 
Ubisoft

