BeastLink julkistettiin – jättimäiset kaijutaistelut saapuvat kesällä PC:lle ja konsoleille

BeastLink tuo jättihirviöt ja metsästäjät vastakkain tuhoutuvissa ympäristöissä. Early Access käynnistyy kesällä.
Grove Street Games on paljastanut uuden moninpelitoimintataistelun BeastLink, joka julkaistaan varhaisversiona PlayStation 5:lle, Xbox Series S/X:lle sekä PC:lle Steamissa tänä kesänä. Studio tunnetaan aiemmista projekteistaan, kuten ARK-pelisarjan parissa tehdystä työstä sekä Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition -kokoelmasta.
BeastLink asettaa vastakkain kaijut ja hirviönmetsästäjät, ja pelaajat voivat ohjata kumpaa tahansa osapuolta. Keskiössä ovat täysin tuhottavat hiekkalaatikkoympäristöt, jotka hyödyntävät studion omaa SuperDestruction-fysiikkajärjestelmää.
Julkaisussa on mukana neljä pelattavaa kaijua: Horned Lizard, Bull Shark, Vampire Bat ja Mandrill. Ennen Early Access -julkaisua PC:llä järjestetään suljettu beetatesti 8. toukokuuta alkaen.
