Bungie lupaa pitkää tukea Marathonille – peliä kehitetään vielä vuosien ajan

Marathon on saanut vahvan alun, ja Bungie vakuuttaa jatkavansa pelin kehittämistä pitkäjänteisesti tulevina vuosina.
Keräilyammuskelupeli Marathon julkaistiin aiemmin tässä kuussa, ja analytiikkayhtiön arvion mukaan peli on myynyt jo noin 1,2 miljoonaa kappaletta. Samalla pelaajamäärät ovat pysyneet tasaisina Steamissa positiivisten käyttäjäarvioiden tukemana.
Bungie korostaa teknisessä blogipostauksessaan sitoutumistaan pelin pitkäaikaiseen kehitykseen. Yhtiön mukaan Marathon on sen ensimmäinen DirectX 12 -pohjainen julkaisu, ja kehityksessä keskitytään erityisesti suorituskyvyn parantamiseen.
Lähitulevaisuudessa luvassa on pienempiä päivityksiä, jotka kohentavat etenkin prosessorisuorituskykyä, kun taas pidemmällä aikavälillä suunnitellaan laajempia optimointeja. Bungie aikoo julkaista parannuksia tasaisesti pienemmissä erissä sen sijaan, että odottaisi suuria päivityspaketteja.
“Pelaamme pitkää peliä”, studio viestii. Tavoitteena on kehittää Marathon-kokemusta pelaajapalautteen pohjalta jatkuvasti useiden vuosien ajan.