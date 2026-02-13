Bungien Marathon -räiskintäpeli avautuu ilmaiseksi – kokeile ennen julkaisua ja nappaa palkinnot

Bungie järjestää Marathon-pelin avoimen ennakkoviikonlopun helmikuun lopussa.
Bungie kutsuu pelaajat kokeilemaan tulevaa Marathon-räiskintää avoimessa “Server Slam” -ennakkotapahtumassa 26. helmikuuta ja 2. maaliskuuta välisenä aikana. Tapahtuma on saatavilla PlayStation 5:llä, Xbox Series S/X:llä ja PC:llä.
Viikonlopun aikana pelaajat pääsevät tutustumaan Marathonin pelattavuuteen kahdella alueella, Perimeterissä ja Dire Marshissa. Tarjolla on viiden eri ryhmittymän aloitussopimukset, kaikki kuusi Runner Shell -hahmoluokkaa, yksinpelihaut sekä proximity chat eli pelinsisäinen lähikeskustelu. Osa sisällöstä jätetään kuitenkin täyteen julkaisuun.
Server Slam -osallistujat voivat ansaita palkintoja varsinaiseen peliin, kuten erikoistunnuksen, pelaajabannerin sekä varustepaketin, joka sisältää aseita ja kehoimplantteja.
Marathon julkaistaan 5. maaliskuuta, 2026. Bungien mukaan peli ei sisällä pay-to-win-mekaniikkoja.
