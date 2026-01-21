Donkey Kong Country Returns HD sai ilmaispäivityksen – Dixie Kong liittyy mukaan ja Switch 2 -versio paranee

Nintendo on julkaissut ilmaisen päivityksen Donkey Kong Country Returns HD:lle. Mukana on uusi pelattava hahmo sekä teknisiä parannuksia Switch 2 -versiolle.
Uusin päivitys 1.1.0 on ladattavissa nyt Nintendo Switchille ja Switch 2:lle. Päivityksen merkittävin lisäys on Dixie Kong, joka tuo peliin uudenlaista liikkumista: Donkey Kongin hypätessä Dixie voi pyöräyttää poninhäntäänsä, mikä mahdollistaa pidemmät hypyt ja korkeampien alueiden saavuttamisen kuin Diddy-apinan avulla.
Uutuutena mukana on myös Turbo Attack, Time Attack -pelimuodon nopeampi versio, jossa kentät rynnitään läpi entistä vauhdikkaammin.
Nintendo Switch 2 -pelaajat saavat lisäksi konsolikohtaisia parannuksia, kuten korkeamman kuvanpiirtotarkkuuden, lyhyemmät latausajat sekä paikallisen GameShare-tuen.
Donkey Kong Country Returns julkaistiin alun perin Nintendo Wiille vuonna 2010 ja myöhemmin 3DS:lle. HD-uudelleenversio ilmestyi Nintendo Switchille tammikuussa 2025.
Katso päivityksen esittelyvideo alta.