Donkey Kong Country Returns HD sai ilmaispäivityksen – Dixie Kong liittyy mukaan ja Switch 2 -versio paranee

Nintendo on julkaissut ilmaisen päivityksen Donkey Kong Country Returns HD:lle. Mukana on uusi pelattava hahmo sekä teknisiä parannuksia Switch 2 -versiolle.

Uusin päivitys 1.1.0 on ladattavissa nyt Nintendo Switchille ja Switch 2:lle. Päivityksen merkittävin lisäys on Dixie Kong, joka tuo peliin uudenlaista liikkumista: Donkey Kongin hypätessä Dixie voi pyöräyttää poninhäntäänsä, mikä mahdollistaa pidemmät hypyt ja korkeampien alueiden saavuttamisen kuin Diddy-apinan avulla.

Uutuutena mukana on myös Turbo Attack, Time Attack -pelimuodon nopeampi versio, jossa kentät rynnitään läpi entistä vauhdikkaammin.

Lisää aiheesta:

Nintendo Switch 2 -pelaajat saavat lisäksi konsolikohtaisia parannuksia, kuten korkeamman kuvanpiirtotarkkuuden, lyhyemmät latausajat sekä paikallisen GameShare-tuen.

Donkey Kong Country Returns julkaistiin alun perin Nintendo Wiille vuonna 2010 ja myöhemmin 3DS:lle. HD-uudelleenversio ilmestyi Nintendo Switchille tammikuussa 2025.

Katso päivityksen esittelyvideo alta.