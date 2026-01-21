Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

donkey kong country returns hd, peli, päivitys, peliuutiset, switch

Donkey Kong Country Returns HD sai ilmaispäivityksen – Dixie Kong liittyy mukaan ja Switch 2 -versio paranee
Lähettänyt Ke 21.01.2026 - 12:54 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Nintendo on julkaissut ilmaisen päivityksen Donkey Kong Country Returns HD:lle. Mukana on uusi pelattava hahmo sekä teknisiä parannuksia Switch 2 -versiolle.

Uusin päivitys 1.1.0 on ladattavissa nyt Nintendo Switchille ja Switch 2:lle. Päivityksen merkittävin lisäys on Dixie Kong, joka tuo peliin uudenlaista liikkumista: Donkey Kongin hypätessä Dixie voi pyöräyttää poninhäntäänsä, mikä mahdollistaa pidemmät hypyt ja korkeampien alueiden saavuttamisen kuin Diddy-apinan avulla.

Uutuutena mukana on myös Turbo Attack, Time Attack -pelimuodon nopeampi versio, jossa kentät rynnitään läpi entistä vauhdikkaammin.

Lisää aiheesta:

Nintendo Switch 2 -pelaajat saavat lisäksi konsolikohtaisia parannuksia, kuten korkeamman kuvanpiirtotarkkuuden, lyhyemmät latausajat sekä paikallisen GameShare-tuen.

Donkey Kong Country Returns julkaistiin alun perin Nintendo Wiille vuonna 2010 ja myöhemmin 3DS:lle. HD-uudelleenversio ilmestyi Nintendo Switchille tammikuussa 2025.

Katso päivityksen esittelyvideo alta.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Donkey Kong Country Returns HD
Alustat: 
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Lähde: 
Nintendo

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic