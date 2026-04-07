Double Dragon -sarjan ja monta muuta klassikkoa luonut Yoshihisa Kishimoto on menehtynyt

Pelimaailma on menettänyt jälleen yhden klassikkopelejä luoneen kehittäjän.

Yoshihisa Kishimoton ura käynnistyi 80-luvun alkupuolella, jolloin kehittäjä työsti muun muassa Laserdisc-pelit Cobra Command ja Road Blaster. Se suurin hitti taitaa kuitenkin olla Double Dragon, joka raivasi mallikkaasti tietä Streets of Ragen ja Final Fightin kaltaisille klassikoille. Myös Renegade- ja River City Ransom -sarjat ovat Kishimoton käsialaa, unohtamatta Double Dragonin lukuisia jatko-osia.

64-vuotiaana menehtyneen Kishimoton kuolemasta kertoi sosiaalisessa mediassa tämän poika Ryūbō, joka on kiitollinen kaikesta tuesta ja ystävällisyydestä, mitä kehittäjä on saanut elinaikanaan.