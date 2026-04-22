Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Ecco the Dolphin: Complete -kokoelma julkistettiin – sisältää klassikkoja, mutta myös kokonaan uuden pelin
Lähettänyt Ke 22.04.2026 - 19:08 käyttäjä Jaakko Herranen

A&R Atelier on julkistanut varsin päheältä vaikuttavan Ecco the Dolphin: Complete -kokoelmapaketin.

Ecco the Dolphin: Complete niputtaa samaan pakettiin kaikki eri painokset Mega Driven aikaisista delfiiniseikkailuista. Mukana on siis niin alkuperäinen Ecco the Dolphin kuin jatko-osa Ecco the Dolphin: Tides of Timekin, ilmeisesti useampanakin eri versiona. Suorastaan brutaalista vaikeustasosta tunnettu kaksikko saa kylkeensä pikapelaajia helpottavia ominaisuuksia, tulostaulut, saavutukset sekä jonkinmoisia kenttäeditorin kaltaisia toiminnallisuuksia.

Kirsikkana kakun päällä mukana on lisäksi kokonaan uusi, alkuperäisistä kehittäjistäkin kasatun tiimin luoma peli – tästä ei tosin vielä ei saatu yksityiskohtia. Kannattaa siis pistää Ecco-delfiinin kotisivu aktiiviseen seurantaan, täällä.

Alustoista saati julkaisupäivästä tiedotetaan myöhemmin.

Ecco The Dolphin Game

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Ecco the Dolphin
Ecco: Tides of Time
Ecco the Dolphin: Complete
Alustat: 
Sega Mega Drive
Studiot: 
A&R Atelier
Julkaisijat: 
SEGA
Henkilö: 
Ed Annunziata
Lähde: 
Eurogamer

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic