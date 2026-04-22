Ecco the Dolphin: Complete -kokoelma julkistettiin – sisältää klassikkoja, mutta myös kokonaan uuden pelin

A&R Atelier on julkistanut varsin päheältä vaikuttavan Ecco the Dolphin: Complete -kokoelmapaketin.

Ecco the Dolphin: Complete niputtaa samaan pakettiin kaikki eri painokset Mega Driven aikaisista delfiiniseikkailuista. Mukana on siis niin alkuperäinen Ecco the Dolphin kuin jatko-osa Ecco the Dolphin: Tides of Timekin, ilmeisesti useampanakin eri versiona. Suorastaan brutaalista vaikeustasosta tunnettu kaksikko saa kylkeensä pikapelaajia helpottavia ominaisuuksia, tulostaulut, saavutukset sekä jonkinmoisia kenttäeditorin kaltaisia toiminnallisuuksia.

Kirsikkana kakun päällä mukana on lisäksi kokonaan uusi, alkuperäisistä kehittäjistäkin kasatun tiimin luoma peli – tästä ei tosin vielä ei saatu yksityiskohtia. Kannattaa siis pistää Ecco-delfiinin kotisivu aktiiviseen seurantaan, täällä.

Alustoista saati julkaisupäivästä tiedotetaan myöhemmin.