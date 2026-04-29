Entisten The Witcher -kehittäjien The Blood of Dawnwalker päivättiin syyskuun alkupäiville

The Blood of Dawnwalker julkaistaan syyskuun 3. päivä, kuluvaa vuotta.
The Blood of Dawnwalkeria työstää Rebel Wolves, vanhoista The Witcher -kehittäjistäkin kasattu puolalaisstudio. Kyseessähän on roolipeli, jossa seuraillaan ihmisen ja vampyyrin hybridi Coenia tämän pelastaessa perhettään viimeksi mainittujen kynsistä. Vuorokausirytmi näkyy protagonistin kyvyissä, jotka poikkeavat toisistaan päivin ja öin. Uuden tarinatrailerin voi katsoa uutisen yläosasta, avointa maailmaa käsittelevä kehittäjäpäiväkirja puolestaan on upotettuna uutisen lopussa.
The Blood of Dawnwalker julkaistaan PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.