Entisten The Witcher -kehittäjien The Blood of Dawnwalker päivättiin syyskuun alkupäiville
Lähettänyt Ke 29.04.2026 - 18:33 käyttäjä Jaakko Herranen

The Blood of Dawnwalker julkaistaan syyskuun 3. päivä, kuluvaa vuotta.

The Blood of Dawnwalkeria työstää Rebel Wolves, vanhoista The Witcher -kehittäjistäkin kasattu puolalaisstudio. Kyseessähän on roolipeli, jossa seuraillaan ihmisen ja vampyyrin hybridi Coenia tämän pelastaessa perhettään viimeksi mainittujen kynsistä. Vuorokausirytmi näkyy protagonistin kyvyissä, jotka poikkeavat toisistaan päivin ja öin. Uuden tarinatrailerin voi katsoa uutisen yläosasta, avointa maailmaa käsittelevä kehittäjäpäiväkirja puolestaan on upotettuna uutisen lopussa.

The Blood of Dawnwalker julkaistaan PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

Pelit: 
The Blood of Dawnwalker
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Rebel Wolves
Julkaisijat: 
Bandai Namco Entertainment
Lähde: 
Eurogamer

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

