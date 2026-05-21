The Finnish Game Awards palkitsee tänään vuoden 2025 kotimaiset pelit ja tekijät – katso lähetys täältä

Perinteinen The Finnish Game Awards järjestetään tänä vuonna Valkoisessa salissa Helsingissä.
Suomen pelinkehittäjät ry:n jäsenet ovat äänestäneet ehdokkaat ja voittajat. Uutena kategoriana esitellään Vuoden paras lisäsisältö. Tämän lisäksi palkitaan Vuoden paras suomalainen peli, Vuoden tulokas, Vuoden vaikuttaja ja Vuoden luova suoritus.
Vuoden 2025 parhaan suomalaisen pelin voittajaehdokkaat ovat:
- My Winter Car
- The Last Caretaker
- Oceanhorn: Chronos Dungeon
- Sledders
- Sektori
- Willow Guard
- Puzzled
- I’m on Observation Duty 8
- Squishmallows Match
Viime vuonna palkinnon vei verkkomoninpeli Pax Dei.
Lisäksi IGDA Finland jakaa elämäntyöpalkinnon ja Vuoden IGDA-vapaaehtoisen palkinnon. Finnish Game Jam jakaa Jampion of the Year -palkinnon ja W Love Games -yhdistys antaa W Love Games Excellence Award -palkinnon parhaalle indiepelille. Bit1-opiskelijakilpailun voittaja paljastetaan myös tapahtumassa.
Gaalalähetystä ja palkintojenjakoa voi seurata suorana YouTuben kautta klo 19.00–20.30. Upotus lähetykseen alla.