Forza Horizon 6 on mennyt kultaan – lisätietoja grafiikka-asetuksista ja radiokanavista julkaistiin

Playground Games on saanut Forza Horizon 6:n valmiiksi.

Kehittäjä kertoo tällä kertaa Japaniin sijoittuvan avoimen maailman kaahailun menneen kultaan. Viivästyksiä ei siis mitä ilmeisimmin ole luvassa, ja peliä valmistellaankin nyt niin digitaalisille kauppapaikoille kuin fyysisille pelilevykkeillekin – myös ennakkolatausmahdollisuus on nyt olemassa sekä Xbox Series X|S:llä että PC:llä. Tallennustilaa on hyvä varailla Series X:llä 135 gigatavua, Series S:llä 130 gigatavua ja PC:llä 160 gigatavua.

Samassa hötäkässä kerrottiin hieman Forza Horizon 6:n graafisista asetuksista. Xbox Series X|S:llä tarjolla ovat niin visuaalisia kikkailuja kuin ruudunpäivitystäkin painottavat moodit. Qualityllä peli rullaa 4K-tarkkuudella ja 30 ruudun sekuntivauhtia siinä missä Performance skaalailee resoluutiota dynaamisesti tavoitellen mahdollisimman tasaista 60 ruudun sekuntivauhtia.

Pelin radiokanavavalikoimastakin kerrotaan uudessa tiedotteessa. Luvassa on peräti yhdeksän radiokanavaa, joista jokainen soittelee omanlaistaan musiikkia, niin tuttuja kuin vähän tuntemattomampiakin kipaleita.

Forza Horizon 6 julkaistaan PC:lle ja Xboxille 19. toukokuuta, PlayStation 5 -versio on luvassa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.