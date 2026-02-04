Goblin’s Die kutsuu kaaokseen – suomalainen toimintaroolipeli nyt kokeiltavissa ilmaiseksi

Goblinkohellusta pursuava suomalainen toimintaseikkailu-RPG Goblin’s Die esittelee 1–5 pelaajan yhteistyötoimintaa PC:llä.

Supercellin perustajan Mikko Kodisojan tukema ja turkulaisen Potion 8:n kehittämä sekä julkaisema Goblin’s Die on yhteistyöpohjainen toimintaroolipeli, jossa järjestelmällisyys saa väistyä kaaoksen ja ahneuden tieltä. Peli tukee 1–5 pelaajaa verkossa ja nojaa vahvasti improvisaatioon, huumoriin ja yhdessä syntyvään sähellykseen.

90-luvun PC-pelien hengessä toteutetussa seikkailussa pelaajat astuvat goblinien saappaisiin. Luvassa on tutkimista, keräilyä, rakentamista ja vihollisten eliminointia, sekä ennen kaikkea kaiken kähveltämistä. Yhteiseen hyvään lahjoitetaan vain se, mistä todella raaskii luopua, ja tavoitteena on kasvattaa Pesästä voima, jota ei voi sivuuttaa.

Goblin’s Dien PC-demoversio on nyt pelattavissa ilmaiseksi Steamissa. Demo antaa ensimaistiaisen siitä, millaista hallittu kaaos voi olla parhaimmillaan.

Lyhytrailerin voi katsastaa alta.

Goblin’s Die -pelin kehitystä voi seurailla myös TikTokissa.