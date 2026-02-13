God of War Sons of Sparta hyökkää suoraan ladattavaksi – saatavilla nyt PlayStation Storesta

Sonyn eilinen State of Play -lähetys esitteli kosolti uusia nimikkeitä, ja yksi näistä saapui saman tien ladattavaksi. God of War Sons of Sparta on 2D-seikkailu, joka keskittyy Kratoksen nuoruusvuosiin.
Retrohenkisen värikkään pikseligrafiikan alta paljastuu God of Warien perinteitä noudattava peli, sillä ikärajaksi on asetettu 16 vuotta voimakkaan väkivallan vuoksi. Santa Monica Studios on tukemassa kehitystä, mutta päävastuu projektista kuuluu Mega Cat Studiosille.
PlayStation 5:lle saapunut uunituore teos kustantaa perusversionsa osalta 29,95 euroa.