Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

God of War Sons of Sparta hyökkää suoraan ladattavaksi – saatavilla nyt PlayStation Storesta
Lähettänyt Pe 13.02.2026 - 09:09 käyttäjä Tero Lepistö

Sonyn eilinen State of Play -lähetys esitteli kosolti uusia nimikkeitä, ja yksi näistä saapui saman tien ladattavaksi. God of War Sons of Sparta on 2D-seikkailu, joka keskittyy Kratoksen nuoruusvuosiin.

Retrohenkisen värikkään pikseligrafiikan alta paljastuu God of Warien perinteitä noudattava peli, sillä ikärajaksi on asetettu 16 vuotta voimakkaan väkivallan vuoksi. Santa Monica Studios on tukemassa kehitystä, mutta päävastuu projektista kuuluu Mega Cat Studiosille.

PlayStation 5:lle saapunut uunituore teos kustantaa perusversionsa osalta 29,95 euroa.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
God of War Sons of Sparta
Alustat: 
PS5
Studiot: 
Sony Santa Monica
Mega Cat Studios
Julkaisijat: 
Sony Interactive Entertainment
Lähde: 
State of Play

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic