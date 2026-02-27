Guitar Hero -veteraanit tekevät paluun musiikkipelien pariin – Stage Tour pyrkii tuomaan muovisoittimet takaisin olohuoneisiin

RedOctane pyrkii tekemään kunnianhimoista paluuta rytmipelien maailmaan.

RedOctane tunnettiin ennen kaikkea Guitar Herojen julkaisijana, kunnes Activision sulki studion vuonna 2010 musiikkipelien jättisuosion laannuttua lähestulkoon yhtä nopeasti, kuin se alkoikin. Niin vain tuhkasta kohosi viime vuoden elokuussa RedOctane Games, joka koostuu alkuperäisen RedOctanen ja Vicarious Visionsin entisistä työntekijöistä – ja rytmipelien parissa ollaan siis edelleen.

Nyt julkistettu Stage Tour pyrkii houkuttelemaan pelaajat jälleen muovisoitinten äärelle. Yhteistyökuvioita on solmittu jo Gibsonin, Epiphonen ja Kramerin kanssa ja tarkoituksena on toden totta kehittää pelin kylkeen uusi soitinvalikoima. Mikäli olohuoneen haluaa pitää siistinä muovi-instrumenteista, sisältää Stage Tour tuen ohjaimille ja näppäimistölle. Studiopomo Simon Ebejer kertoo, että pelin halutaan tuntuvan tutulta, mutta samalla myös uusinta teknologiaa hyödyntävältä raikkaalta kokemukselta.

Stage Tour pyrkii olemaan pitkäikäinen alusta, joka kehittyy tasaiseen tahtiin ensijulkaisunsa jälkkimainingeissa. Pelaajat pidetään kehitysloopissa mukana, ja ensimmäinen alpha-testi onkin luvassa jo kesän mittaan.

Stage Tour julkaistaan syksyn mittaan – alustoista on toistaiseksi mainittu ainoastaan PC.