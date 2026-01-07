Hill Climb Racing on nyt pelattavissa selaimessa – klassikko suoraan netissä ja täysin ilmaiseksi

Oululaisen Fingersoftin mobiilihitti on jo ulkona uutena nettipeliversiona, joka toimii suoraan selaimessa ilman latauksia.

Fingersoft on tuonut suositun mobiiliklassikkonsa uuteen muotoon. Hill Climb Racing Lite on nyt pelattavissa yksinoikeudella Poki.comissa. HTML5-teknologiaan pohjautuva nettipeliversio toimii suoraan selaimessa, kunhan nettiyhteys on käytettävissä.

Hill Climb Racing Lite säilyttää alkuperäisestä pelistä tutun fysiikkapohjaisen ja arvaamattoman ajotuntuman, joka on viihdyttänyt pelaajia jo vuodesta 2012. Selainversio on suunniteltu nopeaksi ja helppokäyttöiseksi, ja se sisältää myös uusia ominaisuuksia, kuten pystykuvatilan.

Pelin julkaisualustana toimiva Poki on yksi maailman suurimmista nettipelisivustoista, jolla on yli 90 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Fingersoftin tavoitteena on laajentaa Hill Climb Racing -pelisarjan saavutettavuutta entistä useammille alustoille. Fingersoftin pelejä on ladattu maailmanlaajuisesti jo yli 2,5 miljardia kertaa.

Hill Climb Racing Lite on pelattavissa nyt osoitteessa https://poki.com/en/g/hill-climb-racing-lite.

