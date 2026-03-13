For Honor täyttää 10 vuotta – uusi Cycle of War -kausi käynnistää juhlat

Ubisoftin suosittu taistelupeli For Honor aloittaa kymmenennen pelivuotensa, joka tuo mukanaan uuden pelimuodon, varusteita ja lisää sisältöä.
Ubisoft juhlistaa For Honorin kymmenettä pelivuotta uudella kaudella nimeltä Cycle of War. Kauden käynnistyessä pelin tarina jatkuu Heathmoorin maailmassa, jossa rauha on jälleen murenemassa ja taistelut syttyvät uudelleen sankareiden palatessa sotatantereelle.
Uuden kauden keskeisiin lisäyksiin kuuluu rajatun ajan pelimuoto Arena of Echoes, joka on pelattavissa 2. huhtikuuta asti. Kyseisessä mittelössä kolme kahden pelaajan tiimiä kohtaavat toisensa pomohahmon johtamissa 3v3v3-taisteluissa.
Cycle of War tuo mukanaan myös uusia ja uudistettuja asuja, varusteita sekä uuden Battle Pass -palkintokortin. Lisäksi pelin sisältöä laajennetaan kauden aikana uudella pelikentällä, kosmeettisilla Hero skin -lisäyksillä ja muilla palkinnoilla.
Ubisoftin pitkään tuettu For Honor -moninpeli aloittaa näin uuden vuosikymmenen, jonka aikana pelaajille on luvassa lisää säpinää.
Kymmenennen pelivuoden ensimmäisen kauden tarinavideon ja pelattavuutta esittelevän pätkän voi katsella alta.