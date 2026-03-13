Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

For Honor, peli, peliuutinen, moninpeli

For Honor täyttää 10 vuotta – uusi Cycle of War -kausi käynnistää juhlat
Lähettänyt Pe 13.03.2026 - 12:16 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Ubisoftin suosittu taistelupeli For Honor aloittaa kymmenennen pelivuotensa, joka tuo mukanaan uuden pelimuodon, varusteita ja lisää sisältöä.

Ubisoft juhlistaa For Honorin kymmenettä pelivuotta uudella kaudella nimeltä Cycle of War. Kauden käynnistyessä pelin tarina jatkuu Heathmoorin maailmassa, jossa rauha on jälleen murenemassa ja taistelut syttyvät uudelleen sankareiden palatessa sotatantereelle.

Uuden kauden keskeisiin lisäyksiin kuuluu rajatun ajan pelimuoto Arena of Echoes, joka on pelattavissa 2. huhtikuuta asti. Kyseisessä mittelössä kolme kahden pelaajan tiimiä kohtaavat toisensa pomohahmon johtamissa 3v3v3-taisteluissa.

Cycle of War tuo mukanaan myös uusia ja uudistettuja asuja, varusteita sekä uuden Battle Pass -palkintokortin. Lisäksi pelin sisältöä laajennetaan kauden aikana uudella pelikentällä, kosmeettisilla Hero skin -lisäyksillä ja muilla palkinnoilla.

Ubisoftin pitkään tuettu For Honor -moninpeli aloittaa näin uuden vuosikymmenen, jonka aikana pelaajille on luvassa lisää säpinää.

Kymmenennen pelivuoden ensimmäisen kauden tarinavideon ja pelattavuutta esittelevän pätkän voi katsella alta.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
For Honor
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
PS4
Xbox One
Julkaisijat: 
Ubisoft
Lähde: 
Ubisoft

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic