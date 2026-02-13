Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Keanu Reeves John Wickinä elokuvasarjan mukaan nimetyssä pelissä

John Wick ‑videopeli kehitteillä – Keanu Reeves mukana tuotannossa
Lähettänyt Pe 13.02.2026 - 08:30 käyttäjä Jyri Jokinen

Sony State of Play -lähetyksessä esiteltiin kehitteillä oleva suosittuun John Wick -elokuvasarjaan perustuva videopeli. Kehittäjänä toimii Saber Interactive yhteistyössä Lionsgaten, ohjaaja Chad Stahelskin ja itsensä Keanu Reevesin kanssa. Reeves myös lainaa hahmolle ulkonäkönsä ja äänensä.

Yksinpelattava kolmannen persoonan toimintapeli julkaistaan aikanaan PlayStation 5:lle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle. Luvassa on John Wickille tunnusomaista “gun-fu”-taistelua, elokuvamaista kameratyöskentelyä, ajokohtauksia ja vahvaa tarinankerrontaa. Pelin juoni sijoittuu aikaan ennen ensimmäisen elokuvan tapahtumia ja laajentaa sarjan maailmaa uusilla ja tutuilla hahmoilla.

John Wick -pelin julkistustrailerin voit katsella alta. Julkaisupäivää ei vielä paljastettu.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Nimeämätön John Wick -videopeli
Studiot: 
Saber Interactive
Julkaisijat: 
Lionsgate
Henkilö: 
Keanu Reeves
Lähde: 
Saber Games

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic