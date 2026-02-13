John Wick ‑videopeli kehitteillä – Keanu Reeves mukana tuotannossa

Sony State of Play -lähetyksessä esiteltiin kehitteillä oleva suosittuun John Wick -elokuvasarjaan perustuva videopeli. Kehittäjänä toimii Saber Interactive yhteistyössä Lionsgaten, ohjaaja Chad Stahelskin ja itsensä Keanu Reevesin kanssa. Reeves myös lainaa hahmolle ulkonäkönsä ja äänensä.

Yksinpelattava kolmannen persoonan toimintapeli julkaistaan aikanaan PlayStation 5:lle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle. Luvassa on John Wickille tunnusomaista “gun-fu”-taistelua, elokuvamaista kameratyöskentelyä, ajokohtauksia ja vahvaa tarinankerrontaa. Pelin juoni sijoittuu aikaan ennen ensimmäisen elokuvan tapahtumia ja laajentaa sarjan maailmaa uusilla ja tutuilla hahmoilla.

John Wick -pelin julkistustrailerin voit katsella alta. Julkaisupäivää ei vielä paljastettu.