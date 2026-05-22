Kolmin kappalein klassisia Tomb Raider -pelejä ladattavissa Epic-kaupasta ilmaiseksi

Kuluvan viikon Epic Games -ilmaispeleissä on tarjolla herkkua Lara Croft -faneille.

Ilmaiseksi voi napata talteen koko alkuperäisen Tomb Raider -trilogian niputtavan Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croftin. Kyseinen pakettihan pistää klassikkoja uusiksi ehostetulla ulkoasulla ja moderneilla kontrolleilla – joille tosin arvostelun perusteella ei ole oikeastaan loppupeleissä lainkaan tarvetta. Niin tai näin, setin voi ladata ilmaiseksi toukokuun 28. päivään saakka.

Saman ajan tarjolla on myös pienimuotoinen pulmailulla ryyditetty seikkailu Down in Bermuda. Nimike on muun muassa Brasiliasta, Egyptistä, Ruotsista ja Australiasta kotoisin olevan Yak & Co -studion käsialaa, joka on erikoistunut nätteihin käsintehtyihin seikkailupeleihin.

Suuntaahan siis oitis Epic Games -kauppaan ja lisää kaikki pelit latausjonoon.