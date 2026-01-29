Koskettava ja kehuttu indieseikkailu Along the Edge ladattavissa vielä hetken aikaa ilmaiseksi

Along the Edge -indienimikkeen voi käydä nappaamassa Steam-käyttäjätilille maksutta.
Ranskaisen indiestudio Nova-boxin tunnelmapläjäys Along the Edge on saanut Steamissa "Very Positive" -vastaanoton reilulla 300 käyttäjä arvostelullaan. Graafisen novellin toteutustapaa hyödyntävässä seikkailussa seuraillaan kovia kokenutta Daphnéa, joka yrittää aloitella uutta elämää Ranskan maaseudulla.
Ilmainen Steam-lataus on mahdollista vain torstai-iltaan saakka – olehan siis sukkela ja suuntaa oitis Steamiin, tänne.