Kotimainen pitkän linjan muotoiluyritys Iittala ja Pokémon työstävät yhteistä tuotesarjaa

Iittala ja Pokémon lyövät viisaat päänsä yhteen tulevan tuotesarjan muodossa.

Vuonna 1881 perustettu kotimainen Iittala on ollut vuosikymmenten saatossa monessa mukana. Nyt luvassa on jotain taatusti ainutlaatuista, sillä muotoiluyritys kyselee, josko "olemme valmiita nappaamaan ne kaikki" – ja mehän toki tiedämme, mistä tässä on kyse.

Iittala x Pokémon -tuotesarjasta ei ole vielä järin paljoa yksityiskohtia, mutta kuvausteksti Pikachu-teemaisesti koristellulla tuotesivulla kertoo seuraavaa: "Tämän pöydän ääreen haluat varmasti: Kaksi 90-luvun ikonia yhdistivät voimansa ja houkuttelevat aloittamaan päivän murokulhollisella, pukemaan päälle rennot farkut ja pakkaamaan pikkurepun täyteen optimistista energiaa. Jotkut 90-luvun luomukset eivät koskaan menetä hohtoaan – ne vain kasvavat meidän mukana.".

Lisätietoja yhteistyökuvioista kuullaan viimeistään toukokuun aikana.