Saros, PlayStation 5, PS5, peli, uutinen, peliuutinen, Housemarque

Kotimaisen Housemarquen SAROS sai pelin ominaisuuksia esittelevän trailerin
Lähettänyt To 19.03.2026 - 15:28 käyttäjä Jaakko Herranen

Housemarque esittelee tulevaa SAROS-peliään uudella videopätkällä.

Harmittavasti vain minuutin mittainen video käy läpi SAROS-pelin ominaisuuksia ja varsin näyttävää toimintaa. Räiskintää ryyditetään muun muassa 3D Audiolla sekä kattavilla DualSense-ominaisuuksilla, vieläpä lähestulkoon ilman lataustaukoja.

SAROS kulkee uskollisesti Housemarquen aiemman pelin, Returnalin, jalanjäljissä, mutta tokihan kyseessä on täysin oma maailmansa. Protagonisti Arjun Devrajia muuten tulkitsee Midnight Massista ja The Fall of House of Usherista tuttu Rahul Kohli. Lisätietoja Housemarquen sivuilta, täältä.

SAROS julkaistaan PlayStation 5:lle huhtikuun 30. päivä.

Pelit: 
SAROS
Alustat: 
PS5
Studiot: 
Housemarque
Julkaisijat: 
PlayStation Studios
Lähde: 
YouTube / Housemarque Games

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

