Kunnioitettavaan 15 vuoden ikään ehtinyt Terraria ylitti myynneissä 70 miljoonan rajapyykin
Lähettänyt Ma 18.05.2026 - 14:25 käyttäjä Jaakko Herranen

Terraria se vain porskuttaa vielä 15 vuotta julkaisunsa jälkeenkin.

Kehittäjä Re-Logic rummuttaa Steam-viestissään Terrarian myyntilukuja, jotka ovat ylittäneet jo 70 miljoonan rajapyykin (PC: 39,6 miljoonaa, konsolit: 10,7 miljoonaa, mobiililaitteet, 19,7 miljoonaa). Näillä lukemilla Terraria on muuten kaikkien aikojen pelimyyntilistauksessa (lähde: Wikipedia) varsin kunnioitettavalla sijalla seitsemän, heti PUBG: Battlegroundsin ja The Witcher 3: Wild Huntin välissä.

Terrarian tukeminen jatkuu tulevaisuudessakn ahkerana, ja Re-Logic lupaa tuovansa uusia päivityksiä linjoille vielä tulevan 1.4.6:n jälkeenkin – myös alustojen välinen ristiinpeluu on luvassa.

Merkkpäivän kunnaksi työn alla on myös Terraria 15th Anniversary Collector's Edition, josta lupaillaan lisätietoja kesäkuun aikana.

Pelit: 
Terraria
Alustat: 
PC / Windows
Mac
Linux
Stadia
PS4
Xbox One
Nintendo Switch
PS Vita
Nintendo 3DS
iOS
Android
PS3
Xbox 360
Studiot: 
Re-Logic
Julkaisijat: 
505 Games
Lähde: 
Eurogamer

