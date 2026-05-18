Kunnioitettavaan 15 vuoden ikään ehtinyt Terraria ylitti myynneissä 70 miljoonan rajapyykin

Terraria se vain porskuttaa vielä 15 vuotta julkaisunsa jälkeenkin.
Kehittäjä Re-Logic rummuttaa Steam-viestissään Terrarian myyntilukuja, jotka ovat ylittäneet jo 70 miljoonan rajapyykin (PC: 39,6 miljoonaa, konsolit: 10,7 miljoonaa, mobiililaitteet, 19,7 miljoonaa). Näillä lukemilla Terraria on muuten kaikkien aikojen pelimyyntilistauksessa (lähde: Wikipedia) varsin kunnioitettavalla sijalla seitsemän, heti PUBG: Battlegroundsin ja The Witcher 3: Wild Huntin välissä.
Terrarian tukeminen jatkuu tulevaisuudessakn ahkerana, ja Re-Logic lupaa tuovansa uusia päivityksiä linjoille vielä tulevan 1.4.6:n jälkeenkin – myös alustojen välinen ristiinpeluu on luvassa.
Merkkpäivän kunnaksi työn alla on myös Terraria 15th Anniversary Collector's Edition, josta lupaillaan lisätietoja kesäkuun aikana.