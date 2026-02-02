Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Legendaarinen Alone in the Dark -trilogia ladattavissa ilmaiseksi PC:lle
Lähettänyt Ma 02.02.2026 - 18:29 käyttäjä Jaakko Herranen

GOG.com-pelisivusto tarjoilee nannaa selviytymiskauhupelien ystäville.

Alone in the Dark: The Trilogyn voi käydä nappaamassa talteen GOG-sivustolta, mikäli vain suostuu ottamaan vastaan markkinointisähköpostia samaisesta paikasta. Pakettiin siis lukeutuvat Alone in the Dark (1992), Alone in the Dark 2 (1993) sekä Alone in the Dark 3 (1995) – selkeästi pitkäikäisen sarjan kohokohdat siis. Kirsikaksi kakun päälle on heitetty vielä alkujaan toisen osan promoamiseen hyödynnetty spinoff-seikkailu Jack in the Dark, koska miksipäs ei.

Alkuperäinen Alone in the Dark toimi monessa suhteessa alkusysäyksenä koko selviytymiskauhugenrelle – tiedetäänpä sen toimineen inspiraationa jopa legendaariselle Resident Evil -klassikolle. Jatko-osia on tipahdellut sittemmin harvakseltaan edellisen osan ollessa alkuperäispelin uusioversiointi vuodelta 2024.

Mikäli siis Alone in the Dark kolmin kappalein kiinnostaa, suuntaa ihmeessä oitis tänne ja lisää trilogia latausjonoon – aikaa on torstaihin saakka.

Pelit: 
Alone in the Dark
Alone in the Dark 2
Alone in the Dark 3
Alustat: 
PC / Windows
Studiot: 
Infogrames
Julkaisijat: 
Infogrames
Lähde: 
GOG

