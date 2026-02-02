Legendaarinen Alone in the Dark -trilogia ladattavissa ilmaiseksi PC:lle

GOG.com-pelisivusto tarjoilee nannaa selviytymiskauhupelien ystäville.
Alone in the Dark: The Trilogyn voi käydä nappaamassa talteen GOG-sivustolta, mikäli vain suostuu ottamaan vastaan markkinointisähköpostia samaisesta paikasta. Pakettiin siis lukeutuvat Alone in the Dark (1992), Alone in the Dark 2 (1993) sekä Alone in the Dark 3 (1995) – selkeästi pitkäikäisen sarjan kohokohdat siis. Kirsikaksi kakun päälle on heitetty vielä alkujaan toisen osan promoamiseen hyödynnetty spinoff-seikkailu Jack in the Dark, koska miksipäs ei.
Alkuperäinen Alone in the Dark toimi monessa suhteessa alkusysäyksenä koko selviytymiskauhugenrelle – tiedetäänpä sen toimineen inspiraationa jopa legendaariselle Resident Evil -klassikolle. Jatko-osia on tipahdellut sittemmin harvakseltaan edellisen osan ollessa alkuperäispelin uusioversiointi vuodelta 2024.
Mikäli siis Alone in the Dark kolmin kappalein kiinnostaa, suuntaa ihmeessä oitis tänne ja lisää trilogia latausjonoon – aikaa on torstaihin saakka.